Estados Unidos anunciam plano de vacinação para crianças de 5 a 11 anos

Os Estados Unidos anunciaram hoje, quarta-feira 20, seu plano de vacinação de crianças de 5 a 11 anos tão logo a imunização desta faixa etária seja autorizada pelo Food and Drug Administration (FDA). O objetivo é usar a rede de mais de cem hospitais pediátricos assim como consultórios, clínicas, farmácias e eventualmente escolas espalhadas por todo o pais. “Se a vacina produzida pela Pfizer-BioNTech receber a aprovação para ser aplicada em crianças estaremos prontos para distribuí-la de forma equitativa e conveniente para as famílias”, informou a Casa Branca em comunicado transmitido pela manhã.

O FDA recebeu da Pfizer o pedido de liberação do uso da vacina em crianças e já convocou seu painel de conselheiros para analisá-lo no dia 26 de outubro. Normalmente, a direção da agência segue a orientação dada pelo conselho embora não seja obrigada a fazer isso. Em seguida, nos dias 2 e 3 de novembro, conselheiros do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) também examinarão o pedido e farão suas recomendações. “Estaremos prontos para começar a vacinar nos dias seguintes às orientações do CDC”, informou o governo americano.

Calcula-se que 28 milhões de crianças no país sejam beneficiadas em caso de aprovação. E os Estados Unidos serão os primeiros do mundo a imunizar crianças de 5 a 11 anos.