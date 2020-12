Estações de trem, escolas e farmácias: onde a CoronaVac pode ser aplicada

O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira, 7, que está pronto para aplicar a CoronaVac em paulistas a partir de 25 de janeiro de 2021. Para dar conta da alta demanda de pessoas a serem vacinadas, está previsto no chamado Plano Estadual de Imunização a ampliação de postos de aplicação do imunizante. Dos atuais 5.200 locais de atendimento, esse número chegará a 10.000 no ano que vem. O imunizante a ser distribuído gratuitamente é desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac Life Science em parceria com o Instituto Butantan.

Nem só postos de saúde farão parte da estratégia paulista. Eis a lista de locais previstos pelo governo estadual: escolas, quartéis da Polícia Militar, estações de trem, terminais de ônibus, farmácias e sistema drive-thru.

Os horários previstos são os seguintes: segunda a sexta, das 7h às 22h; Sábado, domingo e feriados das 7h às 17h. O custo estimado da logística de toda a operação é de 100 milhões de reais.

O imunizante ainda precisa passar por autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser liberado à população.