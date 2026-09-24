Esse é o principal peixe produzido no Brasil. Saiba o que ele tem a oferecer

Ler Resumo





A tilápia é a rainha da piscicultura brasileira, representando 70% dos peixes cultivados no país. Com um crescimento de 148% na cadeia produtiva entre 2015 e 2025, impulsionada por demanda e manejo, ela lidera exportações e oferece uma carne branca saborosa e nutritiva, rica em proteínas e minerais.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O pescado mais produzido no Brasil não é de origem brasileira, mas se adaptou muito bem nestas águas. Falamos da tilápia, que já representa 70% dos peixes cultivados para comercialização no país, o que a torna a líder da piscicultura nacional.

Proveniente do Oriente Médio e do norte da África, ela virou um case de sucesso desde que foi introduzida em maior escala por aqui na década de 1970. Suas características reprodutivas e comportamento dominador, somados ao apetite pela carne branca e suave, caíram nas graças dos produtores.

A ponto de a cadeia de tilápia ter crescido 148% entre 2015 e 2025, de acordo com a nova edição do Observatório do Peixe, desenvolvido pela Alianima, organização sem fins lucrativos que atua em prol do bem-estar animal e de práticas mais adequadas de cultivo.

O segmento, que rendia ao redor de 285 000 toneladas há pouco mais de dez anos, agora supera a marca de 707 000 toneladas de peixe.

Continua após a publicidade

O salto, segundo especialistas da Alianima, se deve tanto à crescente demanda interna e externa – a tilápia responde por 92% do volume exportado pela piscicultura brasileira – como a avanços no manejo.

“A tilapicultura brasileira alcançou um elevado nível de desenvolvimento e reúne condições para consolidar o país entre os principais produtores mundiais de pescado cultivado”, afirmou Luciene Mignani, diretora de Desenvolvimento e Inovação da Secretaria Nacional de Aquicultura, do Ministério da Pesca e Aquicultura, para o dossiê.

Continua após a publicidade

O Observatório do Peixe levantou dados e estudos relacionados à toda a cadeia de produção, da criação ao abate, passando pelo transporte. Com isso, aponta os desafios já superados e o que precisa ser aperfeiçoado em termos de sustentabilidade e respeito ao bem-estar animal.

“Condições de manejo, alimentação, densidade, transporte, qualidade da água e práticas de abate se relacionam a diferentes indicadores de saúde, desempenho e qualidade do pescado. A ciência já avançou bastante em algumas dessas relações, mas também precisamos reconhecer onde ainda faltam dados mais concretos, principalmente para medir com precisão os impactos econômicos diretos dessas melhorias”, analisa Caroline Maia, especialista em peixes da Alianima.

Continua após a publicidade

O que a tilápia tem?

A alta produção, o preço competitivo e o sabor suave estão entre as principais características que tornaram a tilápia uma campeã de vendas no mercado brasileiro e internacional.

Mas, muito além disso, o pescado tem boas qualificações nutricionais – opção conveniente para atingir a recomendação de consumir peixes ao menos uma ou duas vezes por semana.

Em primeiro lugar, é uma fonte magra de proteínas. Um filé de 100 gramas concentra cerca de 120 calorias, sendo que entre 16% e 19% da composição do alimento vem do seu teor proteico.

Continua após a publicidade

Por não ser um peixe “gordo”, daqueles de águas frias, ela não apresenta tanto ômega-3 como salmão ou sardinha, mas compensa com uma oferta de minerais como selênio (útil para a imunidade) e fósforo (importante para os ossos).

É evidente que o tipo de preparo interfere no resultado e no equilíbrio da receita. Tilápia assada, cozida ou até no sashimi leva vantagem sobre as versões fritas, por exemplo.