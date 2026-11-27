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Investigações policiais revelam o avanço alarmante do mercado ilegal de remédios falsificados no Brasil. Golpistas miram desde tratamentos oncológicos obtidos via Justiça até as cobiçadas canetas emagrecedoras, expondo pacientes a riscos gravíssimos. Entenda como operam essas quadrilhas.

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O olhar atento de uma farmacêutica para uma embalagem de um produto com texto em francês e bula em inglês, mais a persistência de um delegado para seguir os rastros de um grupo que tinha como suspeitos um médico, advogados, drogarias e importadoras, foram as peças essenciais para desatar a Operação Placebo. A investigação realizada em junho desbaratou um esquema de falsificação de remédios contra o câncer em São Gabriel, cidade de 60 000 habitantes no Rio Grande do Sul. Não foi um caso pontual. Dados da Anvisa mostram que um em cada três casos de medicamentos adulterados se destina a tratamentos oncológicos, mas o crime se espraia para outras classes e indicações, incluindo as canetas emagrecedoras. Só nessa categoria houve um salto de mais de 300% nas adulterações em três anos.

Uma das maiores apurações criminais realizadas no Brasil contra esse tipo de crime, a ação de São Gabriel, batizada com o termo científico que remete a uma substância inerte, foi comandada pelo delegado Daniel Severo, que esquadrinhou um grupo montado para prescrever medicamentos oncológicos não incorporados no SUS. Desde 2023, eles obtinham aval da Justiça para as famílias, mas importavam imunoterápicos falsificados. “Foram 37 pacientes lesados e, em dezoito meses, o grupo levantou 2,5 milhões de reais”, relata Severo. O alvo do golpe era o Enhertu, que aparece em segundo lugar na lista da Anvisa de adulteração de fármacos oncológicos.

O primeiro da lista, o Keytruda, também esteve na mira das autoridades na Operação Laziosi, realizada no início deste mês. Em conjunto com o Ministério Público de São Paulo, a Polícia Civil investigou uma quadrilha a partir da identificação pelo fabricante de irregularidades no medicamento vendido a um hospital da capital paulista por uma distribuidora de Araraquara, no interior do estado. Essa empresa emitiu mais de 1,5 milhão de reais em notas fiscais de imunoterápicos adulterados apenas entre janeiro e novembro de 2024, e um paciente chegou a ser tratado com a droga. Pôr a saúde de pessoas já fragilizadas em risco é a parte mais cruel do crime. “Quando alguém recebe um medicamento oncológico falsificado, não está apenas exposto a um produto de origem desconhecida. Pode estar perdendo um tempo precioso de tratamento sem nem sequer saber”, afirma Clarissa Baldotto, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica.

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Os contraventores, com conexões internacionais, estão focados em remédios inovadores, muitas vezes não fornecidos pelo sistema público ou pela rede privada e liberados por meio de judicialização. “O paciente quer o produto mais moderno, e o fraudador se aproveita das falhas do fluxo”, diz Renato Porto, presidente da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma). “Se houvesse um histórico de compras pela rede pública, seria mais fácil identificar essas operações ilegais.”

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No caso dos medicamentos para obesidade e diabetes, as populares “canetas emagrecedoras”, a Polícia Federal tem conduzido apreensões junto a ampolas contendo outras drogas. Dos 5 460 produtos irregulares detidos neste ano, 3 850 eram destinados à perda de peso. Segundo a PF, uma parcela significativa não tem nem o princípio ativo divulgado e há registros “de crescimento de colônias de bactérias e fungos em frascos comercializados com tirzepatida”, o princípio ativo originalmente encontrado no Mounjaro.

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A alta da falsificação de medicamentos tem sido monitorada por diferentes entidades, que apontam que seus tentáculos se infiltraram em todas as categorias terapêuticas. O Pharmaceutical Security Institute, que conta com mais de quarenta fabricantes internacionais, emite anualmente um boletim sobre o tema e, no ano passado, encontrou 2 857 medicamentos envolvidos nesse tipo de fraude, um aumento de 18% em relação a 2024. Neste ano, a Operação Pangea, coordenada pela Interpol e realizada em noventa países — inclusive o Brasil —, apreendeu 6,42 milhões de doses de remédios adulterados e não aprovados, avaliados em 15 milhões de dólares. O foco da ofensiva são as vendas on-line.

Se o consumidor pode tomar cuidado ao comprar uma caneta de marca nos locais oficiais de venda, nem sempre é possível supervisionar a origem do remédio, caso das terapias de infusão para o câncer. Aí é que mora a perversidade do crime, que precisa ser combatido com inteligência e pulso firme, em operações como a Placebo.

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Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023