Pesquisa analisa como esportes influenciam a felicidade

Uma pesquisa lançada nesta terça-feira 31, mostra que sim: o esporte traz felicidade. O relátório, feito pela Ticket Sports – maior plataforma de vendas de inscrições para eventos esportivos da América Latina – em parceria com a Netshoes, contou com 9.007 respostas coletadas de atletas, e traz indicadores de saúde física e mental, incluindo a autoestima, além das modalidades que mais geram felicidade para as pessoas.

Segundo o estudo, as modalidades esportivas mais populares são as corridas médias 32,7% (7K a 15K), com 32,7% de praticantes e as corridas curtas (3k a 6K), realizadas por 30,4%. A meia maratona aparece logo depois, com 9,9% de adeptos, seguida pela caminhada (5,9%), maratona e ciclismo com (3,2%), MTB (2,3%), triátlon (2,1%) e trail run (1,4%). Travessia, ultramaratona e pessoas que não praticam nenhuma modalidade atualmente representam menos de 1%.

O cruzamento desses dados, porém, revelou um dado interessante: apesar de representar uma pequena parcela, quem pratica ultramaratonas, cuja distância é superior a 42K, se sente mais feliz com sua saúde. Já os praticantes de caminhadas disseram se sentir menos felizes, com média de 3,8 pontos, em uma escala de 1 a 5.

De qualquer forma, a pesquisa mostra que eventos esportivos deixam as pessoas felizes. Na visão dos participantes, 51,2% ficam felizes antes das provas, enquanto a superação pessoal é o principal motivo de felicidade dos atletas. “Uma das grandes descobertas da pesquisa é sobre como os eventos esportivos são momentos memoráreis, inesquecíveis. Se emocionar é o gatilho, mas até ficar tenso faz parte disso. É quase uma experiência espiritual, que renova a fé em si mesmo”, afirma Daniel Krutman, CEO do Ticket Sports.

A pesquisa também destacou outros dados sobre a felicidade. Quase 78% das respostas para “Quando você se sente feliz?” ficaram entre “sempre” (17%) e “a maior parte do tempo” (60,8%). “Às vezes” e “raramente” foram escolhidas por 20,8% e 1,4%, respectivamente. Mas 97,2% concordou com a afirmação que o esporte tem um papel importante para a felicidade.

Outro dado do trabalho, disponível no site da Ticket Sports, procurou saber com o que as pessoas se sentem mais felizes. Em uma escala de 1 a 5 pontos, a saúde aparece em primeiro lugar, com 4.2 de média, seguida por relações interpessoais, com 4; o trabalho com 3.8 e política, com 2.1.

