Especialistas listam as melhores posições sexuais para engravidar

Existem melhores posições sexuais para quem deseja engravidar? Segundo um estudo da Clínica Beau Soleil, na França, a reposta é sim. No entanto, o excesso de preocupação pode atrapalhar o processo, independente da posição escolhida.

O estudo

Pesquisadores dos departamentos de radiologia e urologia da clínica francesa se juntaram para analisar, a partir de exames de imagem por ressonância magnética, o que acontece dentro do canal vaginal durante a penetração em determinadas posições.

De acordo com os exames, a ponta do pênis fica diretamente alinhada ao colo do útero tanto na posição ‘missionário’, na qual o homem fica em cima da mulher, e a ‘de quatro’. Nessa última posição, o esperma teve um alcance mais profundo.

Fator da preocupação

Por outro lado, segundo James Golfarb, diretor do serviço de infertilidade da Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, a preocupação excessiva pode dificultar o processo de concepção.

“O colo do útero pode estar em uma posição incomum, na qual certas posições sexuais podem fazer a diferença. Mas isso é raro”, disse ele ao site especializado WebMD.

Algumas posições que ‘desafiam’ a gravidade, como a mulher sentada, por cima do homem, durante a relação sexual, podem dificultar o acesso do sêmen à cérvix. “É uma questão de gravidade e o sêmen pode ‘se perder’ nesse caminho.”

Quantidade de relações

Fazer sexo todos os dias, mesmo durante o período de ovulação, não necessariamente aumentará as chances de engravidar. Segundo Goldfarb, o esperma pode viver até 72 horas após a ejaculação. A melhor sugestão é fazer sexo regularmente. “Em geral, relações sexuais em dias alternados em torno da hora da ovulação ajudam a aumentar as chances de gravidez.”

Segundo outros estudos, referindo-se aos homens, usar roupas muito justas pode impactar negativamente a contagem de esperma, assim como guardar o celular no bolso e passar muito tempo em banheiras de hidromassagem aquecidas.

Outras técnicas

Alguns recomendam segurar as pernas para cima depois do sexo, para aumentar as chances de concepção. No entanto, não existem comprovações científicas dessa técnica. Uma boa dica, de acordo com o especialista, é que a mulher não vá ao banheiro urinar logo em seguida, mas que ela permaneça deitada na cama alguns minutos depois da relação.

“Ficar deitada na cama de 10 a 15 minutos após o sexo pode ser algo favorável, mas você não precisa ficar com as pernas para cima. A posição da pélvis não se altera apenas com esse movimento das pernas. Ao ficar na mesma posição por algum tempo, o esperma que foi para o colo do útero permanecerá lá”, concluiu.