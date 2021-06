Entrega de vacinas prevista para julho é 2% menor que a deste mês

De acordo com o cronograma de entregas de vacina do Ministério da Saúde, divulgado na quinta-feira, 24, são esperadas para o mês de julho 41,9 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. A quantidade é cerca de 2% menor do que a cota prevista para o mês de junho, que conta com 42,8 milhões de imunizantes.

A conta da pasta considera 15 milhões de doses da vacina de Oxford-AstraZeneca, fornecidas pela Fiocruz; 10 milhões de doses da CoronaVac, fornecidas pelo Instituto Butantan; 1,9 milhões de doses da vacina de Oxford-AstraZeneca, entregues pelo consórcio Covax Facility, e 15 milhões de doses da Pfizer-BioNTech, enviadas pela própria farmacêutica.

Vale lembrar que a previsão de julho só é menor que a deste mês porque o governo brasileiro conseguiu antecipar 1,8 milhões de doses da vacina dose única da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, do acordo fechado com a empresa para o fornecimento de 38 milhões de vacinas até o final do ano, e outras 3 milhões de doses da mesma vacina foram doadas pelos Estados Unidos. Esses imunizantes não estavam no cronograma inicial do Ministério da Saúde para este mês, que previa apenas o recebimento de 37,9 milhões de doses fornecidas pela Fiocruz, Instituto Butantan, Covax Facility e Pfizer.

Confira o avanço da vacinação no Brasil: