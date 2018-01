Entenda por que não é uma boa ideia engolir água do mar

Provavelmente você já engoliu água do mar em uma das vezes que foi à praia e decidiu dar um mergulho, certo? Embora às vezes isso seja inevitável, a ciência acaba de dar um bom motivo para você manter a boca bem fechada ao entrar no mar. Um novo estudo publicado no periódico científico Environment International mostrou que engolir água do mar com frequência pode aumentar a contaminação por superbactérias.

Surfistas em maior risco

Em 2015, um estudo realizado por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Exeter, no Reino Unido, concluiu que surfistas engolem muito mais água do mar do que pessoas que simplesmente realizam outras atividades no mar, como nadar. Para analisar as possíveis consequências disso, eles analisaram as bactérias do intestino de 300 pessoas, entre as quais metade tinha o hábito de surfar regularmente.

Os resultados mostraram que 9% dos surfistas, em comparação com 3% das pessoas que não praticavam a atividade, carregavam uma espécie de E. coli (bactéria presente nas fezes) resistente à cefotaxima, antibiótico comumente usado contra essa bactéria.

Embora o tamanho da amostra e a porcentagem sejam pequenos, os autores ressaltam que os resultados apontam para uma possível associação entre a resistência aos antibióticos e o tempo gasto no mar. Ainda segundo os pesquisadores, antimicrobianos são comumente utilizados na medicina, agricultura e outras áreas públicas e as práticas de tratamento de águas e resíduos podem transportar essas substâncias diretamente para o oceano, onde surfistas e banhistas podem estar expostos a elas. Há também a possibilidade de algumas cepas de bactérias resistentes ocorrerem naturalmente.

É importante ressaltar que esses resultados não significam que você não deva mais surfar ou entrar no mar e sim que é preciso tomar cuidado ao fazer isso.