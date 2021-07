Entenda o quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com uma obstrução intestinal decorrente dos efeitos provocados pela facada que sofreu em setembro de 2018 durante a campanha eleitoral. O problema foi detectado nesta quarta-feira, 14, após o presidente ser internado e submetido a exames no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com dores abdominais. Há pelo menos uma semana, o presidente também se queixava de soluços. Agora, ele está a caminho de São Paulo onde será avaliada a necessidade de uma cirurgia de emergência.

De acordo com o gastro cirurgião Andre Ibrahim, professor do departamento de cirurgia na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), a obstrução está por trás das dores e do soluço e é uma complicação comum de cirurgias abdominais. Vale lembrar que Bolsonaro já foi submetido a quatro procedimentos cirúrgicos na região em decorrência da facada recebida durante a campanha eleitoral de 2018. Inclusive, uma delas, para desobstrução do intestino.

“Toda vez que isso [uma cirurgia no intestino] acontece, pode ter aderência e essas aderências, que podemos chamar de brida, são pequenas fibroses que podem prejudicar o transito intestinal. Esse prejuízo pela aderência leva ao quadro de obstrução”, explica Ibrahim.

A desobstrução intestinal pode ser realizada sem a necessidade de cirurgia, com uma sonda e alguns dias em jejum, que ajudam a descomprimir o intestino. Em casos graves – o que não parece ser o do presidente, que estava bem fisicamente nos últimos dias – se a sonda não funcionar, pode haver a necessidade de cirurgia.

Em meados de abril, Bolsonaro havia confirmado a apoiadores que precisaria passar por mais uma cirurgia para corrigir uma hernia. No entanto, até hoje o procedimento não foi realizado. “A gente aprende que hernia diagnosticada é hernia operada porque ela compromete a integridade da parede abdominal e quanto mais demora, mais a hernia aumenta de tamanho e as complicações relativas à sua presença acaba fazendo com que a cirurgia seja mais complicada de resolver”, diz Ibrahim.

Apesar da necessidade de realizar uma operação para corrigir a hernia, Ibrahim ressalta que o objetivo neste momento é tentar desobstruir o intestino sem a necessidade de cirurgia e, com calma, agendar o novo procedimento. “O ideal é evitar essa cirurgia de urgência, sem preparo prévio do paciente”, afirma o especialista.

Segundo Ibrahim, hernia é outra possível complicação de cirurgias intestinais e assim como a obstrução do intestino faz parte de um processo de cicatrização anômala. Para evitar esse tipo de complicação o fator mais crucial é o cuidado pós-operatório, que consiste em pelo menos um mês de repouso, sem esforço físico. O que não foi o caso do presidente.