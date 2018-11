Entenda como um banho quente pode melhorar sintomas da depressão

Tomar banho quente diariamente pode ser um recurso alternativo para o tratamento da depressão, melhor até do que a prática de exercícios físicos, indica estudo realizado pela Universidade de Freiburg, na Alemanha. Segundo eles, apenas oito semanas de tratamento foram o bastante para melhorar significativamente o nível de humor dos participantes. A explicação para o fenômeno está relacionado ao ritmo circadiano, que são as flutuações diárias de comportamento e bioquímica que afetam nossos órgãos, incluindo o cérebro.

Os pesquisadores acreditam que o aumento da temperatura corporal pode reajustar o ciclo biológico em pessoas com depressão e aliviar sintomas como insônia. De acordo com The Guardian, a temperatura corporal normalmente é mais elevada durante o dia, caindo durante o período noturno. Essa queda é fundamental para preparar o corpo para o descanso, pois promove a liberação da melatonina, conhecido como hormônio do sono. Estudos anteriores já haviam apontado que o banho morno (de até 18°C) exerce efeito positivo na rotina noturna, dilatando os vasos sanguíneos da pele, o que ajuda o corpo a eliminar o excesso de calor.

Segundo da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2015 cerca de 11,5 milhões de brasileiros sofriam com a doença cujo tratamento inclui terapia e antidepressivos. Já a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) indica que reduzir o consumo de bebida alcoólica e a pratica de atividade física “podem melhorar consideravelmente os sintomas”.

O estudo

Para chegar a este resultado, a equipe recrutou 45 pessoas diagnosticadas com depressão, dividindo-as em dois grupos: no primeiro, os participantes foram orientados a mergulhar diariamente em água quente (40°C), permanecendo nela por 30 minutos. O segundo grupo foi instruído a fazer 40 a 45 minutos de exercícios aeróbicos duas vezes por semana. Ao final da oitava semana, os pesquisadores mediram os índices de humor dos participantes.

Os resultados mostraram que os indivíduos no grupo do banho apresentaram um média de seis pontos a mais se comparado ao valor aferido no início do experimento. Já os praticantes de atividades físicas obtiveram apenas três ponto acima do índice inicial. A partir da descoberta, os cientistas perceberam que os banhos podem ser mais eficazes como impulsionadores do humor do que a pratica esportiva.

Apesar dos achados, a equipe alerta que o estudo foi de pequena escala e pode não englobar todas as características dos pacientes com depressão, sendo necessário realizar mais pesquisas para determinar se esse efeito pode ser estendido a outras populações. Ainda assim, um banho quente nunca fez mais ao ninguém, portanto, aproveite.

Exposição ao sol

Segundo a revista Health, uma revisão de estudos publicada em 2016 revelou que a fototerapia, que já era conhecida como tratamento para a depressão sazonal – transtorno que se manifesta em decorrência das estações do ano, especialmente no inverno -, pode ser uma opção também para outros tipos de depressão.

Os pesquisadores conseguiram determinar que a exposição matinal à luz do sol ajuda a fortalecer os ritmos circadianos, aliviando os sintomas da doença. Apesar disso, eles ressaltam que para funcionar a terapia deve ser feita durante duas a cinco semanas e como terapia única (monoterapia).