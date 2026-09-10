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Saúde

Entenda a doença cerebral que levou cantor Billy Joel a fazer cirurgia

Artista de 77 anos foi diagnosticado com hidrocefalia de pressão normal e chegou a cancelar turnê no ano passado

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 13h35 | Atualizado em 10 set 2026, 13h45
Billy Joel
O cantor e pianista Billy Joel (Instagram/Reprodução)
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Mais de um ano após cancelar uma turnê nos Estados Unidos por ser diagnosticado com hidrocefalia de pressão normal, o cantor e pianista Billy Joel, de 77 anos, relatou ter feito uma cirurgia no cérebro e, embora não tenha data para voltar aos palcos, acalmou os fãs compartilhando o salto positivo de seu quadro de saúde em entrevista à rádio SiriusXM. A intervenção, principalmente quando feita após diagnóstico precoce, ajuda a reverter o quadro, que pode ser confundido com a doença de Alzheimer.

Também conhecida como hidrocefalia normobárica, a condição se caracteriza pelo acúmulo de líquido cefalorraquidiano, o líquor, nos ventrículos cerebrais, cavidades existentes no órgão.

Esse líquido é produzido naturalmente pelo cérebro. Quando ocorre a hidrocefalia de pressão normal, a absorção dele fica comprometida e há uma compressão de dentro para fora do órgão com variações de pressão, mas ainda em níveis considerados normais.

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O avanço dos sintomas costuma ser lento e desencadeia manifestações como alterações na memória e no raciocínio, dificuldades ao caminhar e incontinência urinária.

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São esses sintomas que podem fazer com que, inicialmente, o caso possa ser tratado como um quadro de demência, caso do Alzheimer e da doença de Parkinson. Além disso, os episódios costumam aparecer em idosos.

A investigação é importante porque se trata de uma condição rara que pode ser tratada e até revertida quando diagnosticada precocemente.

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Como é feito o diagnóstico

Para o diagnóstico da hidrocefalia de pressão normal, são realizadas avaliações detalhadas, como exames de imagem, incluindo ressonância magnética, análise neuropsicológica e punção para tirar o líquido.

Em alguns casos, após a drenagem de um volume de líquor por meio da coluna lombar, pode ser também feita uma drenagem contínua para confirmação do diagnóstico.

O tratamento é geralmente feito com uma derivação ventrículo-peritoneal (DVP), ou seja, a vazão do líquido excessivo para outros locais do corpo.

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Isso significa que é preciso tirar o líquido acumulado de dentro do cérebro. Então, é colocado um cateter com válvula, onde está o líquor, e o outro cateter vai para a barriga para o líquido não ficar preso no cérebro.

A intervenção foi feita em Joel. “Eles fizeram um implante no meu cérebro e tudo está dando certo. Minha memória está melhor, assim como meu equilíbrio e minha funcionalidade”, relatou.

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O tratamento impede complicações nos pacientes. “No entanto, se continuar se acumulando, o fluido não terá para onde ir. Quando isso acontece, o cérebro começa a se comprimir e ceder, causando os sintomas dessa condição. Se a compressão do cérebro durar muito tempo, a pressão pode danificar ou destruir permanentemente o tecido cerebral”, explica conteúdo sobre a doença elaborado pelo centro médico e acadêmico americano Cleveland Clinic.

 

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