Entenda a doença cerebral que levou cantor Billy Joel a fazer cirurgia
Artista de 77 anos foi diagnosticado com hidrocefalia de pressão normal e chegou a cancelar turnê no ano passado
Mais de um ano após cancelar uma turnê nos Estados Unidos por ser diagnosticado com hidrocefalia de pressão normal, o cantor e pianista Billy Joel, de 77 anos, relatou ter feito uma cirurgia no cérebro e, embora não tenha data para voltar aos palcos, acalmou os fãs compartilhando o salto positivo de seu quadro de saúde em entrevista à rádio SiriusXM. A intervenção, principalmente quando feita após diagnóstico precoce, ajuda a reverter o quadro, que pode ser confundido com a doença de Alzheimer.
Também conhecida como hidrocefalia normobárica, a condição se caracteriza pelo acúmulo de líquido cefalorraquidiano, o líquor, nos ventrículos cerebrais, cavidades existentes no órgão.
Esse líquido é produzido naturalmente pelo cérebro. Quando ocorre a hidrocefalia de pressão normal, a absorção dele fica comprometida e há uma compressão de dentro para fora do órgão com variações de pressão, mas ainda em níveis considerados normais.
O avanço dos sintomas costuma ser lento e desencadeia manifestações como alterações na memória e no raciocínio, dificuldades ao caminhar e incontinência urinária.
São esses sintomas que podem fazer com que, inicialmente, o caso possa ser tratado como um quadro de demência, caso do Alzheimer e da doença de Parkinson. Além disso, os episódios costumam aparecer em idosos.
A investigação é importante porque se trata de uma condição rara que pode ser tratada e até revertida quando diagnosticada precocemente.
Como é feito o diagnóstico
Para o diagnóstico da hidrocefalia de pressão normal, são realizadas avaliações detalhadas, como exames de imagem, incluindo ressonância magnética, análise neuropsicológica e punção para tirar o líquido.
Em alguns casos, após a drenagem de um volume de líquor por meio da coluna lombar, pode ser também feita uma drenagem contínua para confirmação do diagnóstico.
O tratamento é geralmente feito com uma derivação ventrículo-peritoneal (DVP), ou seja, a vazão do líquido excessivo para outros locais do corpo.
Isso significa que é preciso tirar o líquido acumulado de dentro do cérebro. Então, é colocado um cateter com válvula, onde está o líquor, e o outro cateter vai para a barriga para o líquido não ficar preso no cérebro.
A intervenção foi feita em Joel. “Eles fizeram um implante no meu cérebro e tudo está dando certo. Minha memória está melhor, assim como meu equilíbrio e minha funcionalidade”, relatou.
O tratamento impede complicações nos pacientes. “No entanto, se continuar se acumulando, o fluido não terá para onde ir. Quando isso acontece, o cérebro começa a se comprimir e ceder, causando os sintomas dessa condição. Se a compressão do cérebro durar muito tempo, a pressão pode danificar ou destruir permanentemente o tecido cerebral”, explica conteúdo sobre a doença elaborado pelo centro médico e acadêmico americano Cleveland Clinic.