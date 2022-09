Enfermeiros protestam na Esplanada: ‘Barroso, a culpa é sua’

Um grupo de enfermeiros protesta na manhã desta quarta-feira, 7, durante das comemorações pelo bicentenário do Dia da Independência. Diante do Museu da República, monumento no início da Esplanada dos Ministérios, o grupo estendeu faixas e, em marcha, segurou caixões e iniciou uma manifestação em direção ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal (STF). “Enfermagem, na rua, Barroso a culpa é sua”, gritavam em palavras de ordem.

O manifesto ocorre após o ministro do STF Luís Roberto Barroso ter suspendido o piso salarial da categoria, que havia sido aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a lei, o piso salarial dos enfermeiros passaria a 4.750 reais, o de técnicos de enfermagem a 70% deste valor e o de auxiliares de enfermagem e parteiras, a 50% do patamar.

Em sua decisão, Barroso reconheceu a importância do grupo de profissionais de saúde, mas apontou riscos à prestação do serviço, já que hospitais filantrópicos poderiam fechar as portas por falta de dinheiro para pagar o reajuste dos enfermeiros. O magistrado concedeu prazo de 60 dias para que entes públicos e privados saúde esclareçam o impacto financeiro do piso.

O plenário virtual do Supremo, ambiente no qual os juízes depositam seus votos em um sistema eletrônico, começará a julgar a decisão de Barroso nesta sexta-feira, 9.