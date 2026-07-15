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Saúde

EMS baixa ainda mais o preço de canetas nacionais de semaglutida; entenda os valores e as condições

Novo kit vale para pacientes cadastrados no programa da farmacêutica e mediante apresentação de receita médica válida

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 10h42 | Atualizado em 15 jul 2026, 15h15
Caixa branca de Ozivy semaglutida 1 mg e uma caneta aplicadora azul e branca deitada sobre uma superfície de madeira
Ozivy foi lançado pela EMS após o fim da patente da semaglutida no Brasil (//Divulgação)
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A farmacêutica EMS anunciou nesta quarta-feira, 15, uma nova opção de acesso ao Ozivy, medicamento à base de semaglutida fabricado no Brasil e indicado para o tratamento de diabetes tipo 2.

A partir de agora, pacientes cadastrados no Programa Vida + Leve, iniciativa da EMS voltada a ampliar o acesso ao medicamento, podem adquirir um kit com três canetas de 1 mg por R$ 999, o equivalente a R$ 333 por unidade. Segundo a EMS, esse valor representa cerca de R$ 10 por dia de tratamento, considerando o uso de uma aplicação semanal.

Essa é uma opção adicional às condições já existentes no programa. Continua disponível também o pacote com duas canetas de 1 mg por R$ 863,22 — o equivalente a R$ 431,61 por unidade.

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Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

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Em ambos os casos, é necessário se cadastrar no programa e apresentar uma prescrição médica válida para ter acesso ao benefício.

O Ozivy foi lançado pela EMS após o fim da patente da semaglutida no Brasil. O medicamento faz parte da categoria dos agonistas do GLP-1, grupo que inclui as popularmente conhecidas “canetas emagrecedoras”, utilizadas no tratamento de obesidade e diabetes tipo 2. A empresa afirma que a fabricação nacional permitirá ampliar a oferta e reduzir o custo desse tipo de tratamento ao longo do tempo.

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“Nosso objetivo é transformar inovação e capacidade produtiva em acesso real para os pacientes. Trabalhamos para ampliar a disponibilidade de terapias inovadoras no país e criar condições que favoreçam a continuidade do tratamento, sempre com acompanhamento médico”, afirma Marcus Sanchez, vice-presidente da EMS, em comunicado enviado a VEJA.

Como aderir ao programa

Para participar e ter acesso às condições oferecidas pelo Programa Vida + Leve, o paciente deve realizar o cadastro no portal vidamaisleve.emssaude.com.br ou diretamente no balcão das farmácias participantes, com o apoio do farmacêutico.

Para adquirir o Ozivy com os benefícios do programada, é necessário apresentar prescrição médica válida.

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Guerra de preços

As “canetas emagrecedoras” transformaram o mercado farmacêutico brasileiro — e agora a disputa entre os laboratórios também chegou ao preço. Com a entrada de novos concorrentes e o avanço de versões nacionais da semaglutida, fabricantes passaram a investir em programas de fidelidade, descontos progressivos e combos para reduzir o custo do tratamento, que ainda pode ultrapassar milhares de reais por mês.

Vale lembrar que a guerra de preços pode ampliar acesso, mas não substitui a decisão clínica. Dose, indicação, contraindicações, efeitos adversos, histórico de saúde e risco de falsificação precisam entrar na conversa com o médico.

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