Empresas americanas planejam criar rótulos com dados nutricionais

Em resposta à pressão dos reguladores federais americanos, a organização de fabricantes de alimentos disse na quarta-feira que irá desenvolver um sistema de etiquetas na parte frontal dos produtos alimentares para destacar o conteúdo nutricional dos alimentos, incluindo dados sobre calorias, gorduras não saudáveis e sódio, que muitos consumidores querem limitar.

A Grocery Manufacturers Association (GMA) afirma que o sistema de etiquetas será lançado no próximo ano. A Associação, que representa mais de 300 grandes fabricantes de alimentos e bebidas, vai trabalhar no novo sistema com o Food Marketing Institute, um grupo que representa os maiores vendedores de alimentos.

A Food and Drug Administration (FDA) pretende desenvolver as regras para as informações que devem constar nas etiquetas. O objetivo é garantir que o novo sistema cumpra as exigências dos reguladores e alerte, de maneira clara, sobre os aspectos menos saudáveis de muitos alimentos embalados.

Exigências – Um relatório divulgado no mês passado pelo Instituto de Medicina pediu etiquetas nutricionais na parte frontal dos produtos para mostrar apenas calorias, gorduras saturadas, gordura trans e sódio – os nutrientes mais estreitamente associados com grandes problemas de saúde pública, como obesidade, diabetes e doenças cardíacas.

“Estamos comprometidos hoje para colocar as informações na frente de nossos produtos”, disse Scott Faber, vice-presidente da associação dos fabricantes, em referência aos nutrientes que podem ser considerados problemáticos para a saúde. Faber disse que não tinha determinado ainda quais nutrientes estarão nos rótulos.

Maria Sophos, vice-presidente executiva do grupo, disse que o rótulo não poderia caracterizar todos os nutrientes de um alimento como bons ou maus – como os rótulos com sinais de trânsito na Grã-Bretanha que exibem um círculo vermelho para níveis baixos de nutrientes saudáveis e verde para os mais saudáveis. “Não vamos interpretar os elementos da comida”, disse Sophos.

Um comunicado da FDA disse: “Nossa esperança é que a indústria desenvolva uma etiqueta que ajude o consumidor a entender e identificar facilmente produtos que contribuam para uma dieta saudável”.

Críticas – A indústria alimentícia foi forçada a interromper uma campanha de etiquetas chamada Smart Choices, criticada porque dava um selo de aprovação a alimentos como cereais açucarados e refeições congeladas com muito sal. Isso levou a FDA a dizer que definiria diretrizes para as etiquetas nutricionais. “Isso é um esforço para tentar evitar o que a FDA está fazendo?”, disse Marion Nestle, professora de nutrição da Universidade de Nova York. “Isso é o que parece para mim.”