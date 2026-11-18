Empresa projeta qual pode ser reajuste de planos de saúde empresariais em 2027
Estimativa prevê impacto maior para empresas com menos funcionários
Os planos de saúde empresariais devem registrar um reajuste médio de 10,3% em 2027, segundo projeções realizadas pela LifesHub, empresa especializada em inteligência e gestão de saúde.
A estimativa é de que os aumentos possam ser de 13,1% para os contratos com até cinco usuários e de aproximadamente 12% para os de seis a 29 beneficiários. Já os planos com 10 mil ou mais pessoas têm reajuste projetado de 8,9%.
A projeção foi feita a partir da série histórica de reajustes e do cruzamento com dados sobre o mercado de trabalho.
“Os reajustes dos planos empresariais não atingem todas as organizações da mesma maneira. Quando observamos os contratos menores, percebemos uma pressão proporcionalmente maior, que pode comprometer o planejamento financeiro e dificultar a manutenção de um benefício importante para os trabalhadores. Por isso, as empresas precisam deixar de olhar apenas para o percentual de reajuste e passar a acompanhar o custo efetivo do plano, as condições contratuais e as possibilidades de negociação”, afirma Ademar Paes Junior, CEO da LifesHub.
Embora os contratos maiores apresentem reajustes projetados inferiores, a empresa ressalta que essa diferença não pode ser atribuída exclusivamente ao poder de negociação das empresas. Fatores como perfil dos beneficiários, utilização dos serviços, região e características do produto também influenciam os percentuais.