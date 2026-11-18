Os planos de saúde empresariais devem registrar um reajuste médio de 10,3% em 2027, segundo projeções realizadas pela LifesHub, empresa especializada em inteligência e gestão de saúde.

A estimativa é de que os aumentos possam ser de 13,1% para os contratos com até cinco usuários e de aproximadamente 12% para os de seis a 29 beneficiários. Já os planos com 10 mil ou mais pessoas têm reajuste projetado de 8,9%.

A projeção foi feita a partir da série histórica de reajustes e do cruzamento com dados sobre o mercado de trabalho.

“Os reajustes dos planos empresariais não atingem todas as organizações da mesma maneira. Quando observamos os contratos menores, percebemos uma pressão proporcionalmente maior, que pode comprometer o planejamento financeiro e dificultar a manutenção de um benefício importante para os trabalhadores. Por isso, as empresas precisam deixar de olhar apenas para o percentual de reajuste e passar a acompanhar o custo efetivo do plano, as condições contratuais e as possibilidades de negociação”, afirma Ademar Paes Junior, CEO da LifesHub.

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Embora os contratos maiores apresentem reajustes projetados inferiores, a empresa ressalta que essa diferença não pode ser atribuída exclusivamente ao poder de negociação das empresas. Fatores como perfil dos beneficiários, utilização dos serviços, região e características do produto também influenciam os percentuais.