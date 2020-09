Empresa brasileira cria spray que mata o novo coronavírus

Em tempos de coronavírus, a preocupação com a higienização das mãos, superfícies, roupas e corpo foi intensificada. O problema é que além de dar trabalho, lavar as roupas frequentemente pode ter dois efeitos colaterais: desperdício de água e possibilidade de estragar o tecido mais rápido. Na busca de uma solução sustentável para este problema, a startup brasileira Visto.Bio desenvolveu um spray com capacidade de eliminar o SARS-CoV-2 de superfícies, incluindo tecidos, cabelos e até mesmo o corpo.

A fórmula, composta por óleos essenciais, uma erva nativa brasileira e álcool 70, decompõe a camada lipídica que protege o vírus, causando sua inativação. Imediatamente após a aplicação, a eliminação do vírus é de 99%. Após 1 minuto, chega a 99,99%.

De acordo com Renan Serrano, fundador da empresa de biotecnologia aplicada à sustentabilidade, a comprovação da eficácia contra o novo coronavírus foi atestada em três etapas de testes: a primeira em laboratório próprio da companhia, a segunda em laboratório da Unicamp, credenciado pela Anvisa; e a terceira, em um laboratório da USP com nível de segurança.

A recomendação é que o produto seja usado como forma de higienizar superfícies, incluindo tecidos, cabelos e pele, que possam estar contaminadas com o novo coronavírus. A fórmula é hipoalergênica e segura para uso em todas as idades. Além do novo coronavírus, o produto também oferece proteção contra bactérias e fungos.

O spray foi selecionado entre as cinco melhores soluções do mundo pelo Pandemic Challenge da Singularity University, grupo norte-americano que explora tecnologias exponenciais para o futuro e para solucionar os problemas mais urgentes do mundo. O produto está disponível no site da startup e em alguns estabelecimentos parceiros. Um frasco, com 45 ml, rede 200 aplicações.