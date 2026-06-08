Emagrecer sem sacrificar os músculos: as promessas de uma nova caneta em fase final de estudos

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O survodutida, um novo medicamento experimental para obesidade, promete uma perda de peso de alta qualidade. Apresentado no Congresso da ADA 2026, ele mostrou uma impressionante capacidade de reduzir em até 34% a gordura visceral e 63,1% a gordura hepática, enquanto preserva a massa magra. Uma esperança para um tratamento mais eficaz e saudável.

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Grave o nome: survodutida. Ela poderá ser o novo medicamento para perda de peso a entrar na disputa das canetas que revolucionaram o tratamento da obesidade.

Durante o congresso da Associação Americana de Diabetes (ADA) de 2026, conhecemos os dados do estudo de fase 3 (a última antes da aprovação para comercialização) da survodutida, um medicamento experimental do laboratório Boehringer que vem chamando atenção não apenas pela perda de peso, mas pela qualidade dessa perda.

A survodutida é um agonista duplo dos receptores de GLP-1 e glucagon. Na prática, combina o efeito já conhecido de redução do apetite promovido pelo GLP-1 com ações metabólicas relacionadas ao glucagon, que parecem favorecer a utilização de gordura como fonte de energia e reduzir o acúmulo de gordura no fígado.

Os novos dados apresentados mostraram que o medicamento foi capaz de reduzir em até 34% a gordura visceral — aquela mais profunda e perigosa, que envolve órgãos como fígado, pâncreas e intestinos. Além disso, houve redução de até 63,1% da gordura hepática, um resultado particularmente relevante diante do crescimento da doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica (MASLD).

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Talvez o aspecto mais interessante tenha sido a preservação da massa magra. No grupo que recebeu a maior dose, apenas 10,8% da mudança na composição corporal correspondeu à perda de tecido magro, sugerindo que a maior parte do peso eliminado veio efetivamente da gordura corporal.

Esses resultados complementam os dados divulgados anteriormente do estudo SYNCHRONIZE-1, no qual pacientes com obesidade ou sobrepeso perderam, em média, 16,6% do peso corporal após 76 semanas de tratamento. Cerca de 85% dos participantes alcançaram pelo menos 5% de redução do peso, um marco considerado relevante.

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Outro destaque veio de um estudo paralelo envolvendo pessoas com MASLD. Após 48 semanas, até 84,2% dos pacientes tratados com survodutida apresentaram redução de pelo menos 30% da gordura no fígado. Mais impressionante ainda: 61% atingiram normalização da gordura hepática, contra apenas 5,7% no grupo placebo (que usava canetas sem o princípio ativo).

Diferencial

Os resultados ajudam a diferenciar a survodutida em um mercado cada vez mais competitivo. “Embora a perda de peso observada seja semelhante à alcançada por medicamentos já disponíveis, o foco na redução de gordura visceral, na melhora da saúde hepática e na preservação muscular pode representar um importante diferencial clínico” aponta o endocrinologista Alexander Benchimol, pesquisador do IEDE e da PUC do Rio de Janeiro.

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Ainda é cedo para saber exatamente qual será o papel da survodutida na prática. O medicamento permanece em desenvolvimento e precisa concluir todo o processo regulatório antes de chegar ao mercado.

No entanto, os dados reforçam uma mudança importante no tratamento da obesidade: cada vez mais, o objetivo deixa de ser apenas perder peso e passa a ser perder a gordura certa, preservando aquilo que realmente importa para a saúde e para a qualidade de vida, a massa muscular.