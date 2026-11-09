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Saúde

Emagrecedor e fitoterápicos são proibidos e recolhidos por determinação da Anvisa

Agência detectou irregularidades como falta de registro e resultados insatisfatórios em testes em um dos lotes

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 11h31 | Atualizado em 9 nov 2026, 12h04
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Emagrecedor e fitoterápicos são proibidos e recolhidos por determinação da Anvisa Priorize VEJA no Google

Um emagrecedor e cinco produtos fitoterápicos foram proibidos e recolhidos por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta segunda-feira, 9, após a detecção de irregularidades como falta de registro e resultados insatisfatórios em testes. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

No caso do emagrecedor, o produto vetado foi o Ultra Shape, que não poderá ser fabricado, vendido, distribuído, divulgado nem utilizado por não possuir registro, notificação nem cadastro na agência.

Segundo a Anvisa, todos os lotes estão proibidos e tanto a empresa fabricante quando o CNPJ são desconhecidos.

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Em relação aos fitoterápicos, a determinação vale para produtos da empresa Ciência da Natureza EIRELI, que não tem autorização para fabricar medicamentos. Os itens também não tinham registro na agência. São eles:

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  • Espinheira Santa (Maytenus ilicifolia)
  • Garra D
  • Canela de Velho + Unha de Gato + Sucupira + Garra D
  • Sucupira + Unha de Gato + Garra D

O outro fitoterápico citado na resolução foi o Gastriless 380 mg, cujo lote B2511032 apresentou resultado insatisfatório em um ensaio de aspecto e cor emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina (Lacen/SC).

“O teste constatou a presença de conteúdo com aspecto sólido, compacto, brilhante e de superfície lisa, e coloração preta brilhante, em desacordo com a documentação técnica de referência”, relatou a Anvisa.

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Recolhimento voluntário

A resolução da Anvisa também aborda o recolhimento voluntário de lotes de dois medicamentos. A empresa Halex Istar Indústria Farmacêutica SA. identificou desvio de qualidade no paracetamol injetável Halexminophen – 10 mg/ml causado por problemas na embalagem. Assim, o lote 0000216652 será retirado do mercado.

No caso do medicamento para o tratamento do câncer de mama Trodelvy, a Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda. detectou “características divergentes das constantes no medicamento original, incluindo inconsistências na embalagem secundária” nos lotes 10008806 e 10008808.

Foi identificada que a venda era de produtos fabricados “exclusivamente para o mercado da Turquia”, segundo a Anvisa.

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Quando uma empresa detecta indícios sólidos ou comprovação de desvio de qualidade de produtos, pode comunicar à Anvisa e solicitar a imediata retiradas dos lotes de forma voluntária.

O pedido também pode ser feito diante do cancelamento do registro por questões de segurança e eficácia detectadas pelo detentor do registro.

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Segundo a agência, esse mecanismo permite “a identificação do produto, o(s) lote(s) envolvido(s), o motivo, a divulgação de mensagem de alerta, as medidas adotadas para enfrentamento do problema sanitário, além da destinação das unidades recolhidas”.

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