🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Saúde

Lito Sousa anuncia autorização para uso de medicação em desenvolvimento para doença rara

'Serão boas notícias', diz em vídeo o influenciador de aviação que foi diagnosticado com Doença de Creutzfeldt-Jakob

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 14h08 | Atualizado em 4 set 2026, 14h43
Homem de meia-idade, cabelo escuro e barba grisalha, sorri para a câmera enquanto está sentado em uma poltrona marrom. Ele veste uma camiseta bege e faz um sinal de positivo com a mão esquerda. Ao fundo, um armário de madeira clara e um suporte de soro.
O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa (YouTube/Reprodução)
Continua após publicidade
Lito Sousa anuncia autorização para uso de medicação em desenvolvimento para doença rara Priorizar nos meus resultados Google

O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa, que foi diagnosticado com uma doença rara e sem cura chamada Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), anunciou que vai receber uma medicação em desenvolvimento para o tratamento da condição em um vídeo publicado nesta sexta-feira, 5, em seu canal do YouTube Aviões e Músicas.

No início do vídeo, a empresária Mila Seidl, esposa de Lito, diz que uma empresa de biotecnologia dos Estados Unidos deu uma resposta positiva para o uso compassivo de uma medicação para o controle de doença priônica, grupo do qual a Doença de Creutzfeldt-Jakob faz parte (leia mais abaixo).

No uso compassivo, um paciente recebe um tratamento ainda na fase de pesquisa, ou seja, que não foi aprovado por agências regulatórias, quando a doença é grave e não há opções terapêuticas eficazes disponíveis.

Siga

“Por enquanto, a gente não pode dizer qual é o remédio nem a farmacêutica”, explicou. Segundo Mila, a medicação tem mostrado bons resultados na interrupção do avanço da doença e ainda não foi testada em humanos.

“O Lito vai ser o primeiro humano a testar. É um estudo já bem maduro com animais, é uma farmacêutica grande e a gente está bem esperançoso. ”

Continua após a publicidade

A empresária disse que Lito não vai entrar para o estudo porque não há vagas e que ele não “cortou fila”.

“A gente está falando de uma doença rara que se desenvolve muito rápido, então, normalmente, as pessoas nem conseguem atingir a pontuação para entrar no estudo. O Lito estaria no estudo se tivessem vagas abertas, porque ele realmente preenche os requisitos, mas ele entrar atrapalharia os dados. Para vocês entenderem, não existe uma fila. ”

Mila explicou que o tratamento com a terapia em teste será realizado no Brasil em ambiente hospitalar.

Continua após a publicidade

‘Serão boas notícias’, diz Lito

Após o depoimento de Mila, Lito aparece em uma conversa com o piloto Mauro Jucewicz sobre aviação. Ao final, atualiza sobre seu estado de saúde. “Eu continuo com inflamação no cérebro, mas felizmente a minha cognição não foi afetada. Tudo o que eu lembrava do passado, eu continuo lembrando. ”

Sem dar detalhes, também fala sobre o futuro tratamento. “No dia do diagnóstico, eu tinha 0% de chance de escapar dessa doença. Hoje, eu já tenho 0,1% de chance. É muito mais, mas eu não quero dar spoiler agora. Quero primeiro que o remédio chegue na minha mão. Aí, vou aproveitar e explicar tudo para vocês. Serão boas notícias. ”

O que é a Doença de Creutzfeldt-Jakob

A Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) faz parte do grupo das chamadas doenças priônicas, condições neurodegenerativas raras que são causadas pelos príons: partículas infecciosas proteicas (do inglês “Proteinaceous Infections Particles“).

Os príons surgem quando proteínas normalmente presentes no corpo alteram seu formato e se aglomeram no cérebro, causando doenças que podem afetar tanto humanos quanto animais. Em muitos casos, a origem da proteína anormal é desconhecida.

Continua após a publicidade

A forma mais comum de doença priônica que afeta humanos é a DCJ, um tipo de Encefalopatia Espongiforme Transmissível (EET) que acomete os humanos. O termo “espongiforme” se refere às alterações que a doença causa no cérebro, que passa a apresentar um padrão esponjoso.

Segundo o site do Ministério da Saúde, os sintomas são variáveis e inespecíficos, podendo ser confundidos com demências e transtornos neurológicos progressivos como Alzheimer ou a doença de Huntington. O quadro inicial geralmente inclui demência associada a outros sinais neurológicos, como:

  • Desordem cerebral;
  • Perda de memória;
  • Tremores;
  • Ataxia (perda do equilíbrio motor) e afasia (dificuldade na fala);
  • Falta de coordenação motora;
  • Distúrbios visuais;
  • Espasmos musculares (mioclonia);
  • Alterações de comportamento.
Continua após a publicidade

O paciente apresenta uma piora rápida e progressiva após o início dos sinais e sintomas. Com a progressão do quadro, podem ocorrer ainda insônia, depressão, ataques epiléticos e paralisia facial.

Segundo a pasta, a degeneração progressiva das habilidades psicomotoras de pessoas acometidas pela DCJ é bem mais acelerada quando comparada com outras demências.

A forma mais comum de DCJ ocorre a uma taxa de 1 ou 2 novos casos por milhão de pessoas a cada ano em todo o mundo.

Continua após a publicidade

Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2005 e 2021, foram registradas no Brasil 1. 576 notificações de casos suspeitos da condição, com registros mais frequentes nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.

Publicidade
TAGS:
Cérebro
doença
Influencers
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).