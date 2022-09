Em São José do Rio Preto, 75% das crianças têm anticorpos contra sarampo

Estudo publicado este mês na revista Vaccines mostra que na região de São José do Rio Preto, no interior paulista, apenas 75,8% das crianças entre 0 e 15 anos de idade têm anticorpos contra o sarampo. O percentual está abaixo do considerado ideal para prevenir surtos da doença – em torno de 94%. Os achados vão ao encontro de outros levantamentos recentes, que têm apontado queda nas taxas de imunização infantil do país desde 2015.

“Este é mais um grito de alerta de que as crianças brasileiras não estão atingindo a imunidade de rebanho, ficando suscetíveis à infecção. E estamos vendo isso na prática: o sarampo, que já havia sido erradicado, retornou ao país”, comenta Maurício Lacerda Nogueira, professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) e um dos autores do trabalho, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) por meio de dois projetos.

Os pesquisadores analisaram a presença de anticorpos específicos para sarampo – do tipo imunoglobulina (IgG) – em amostras de sangue de 252 crianças coletadas entre dezembro de 2018 e novembro de 2019. Os participantes do estudo deram entrada no Hospital de Base da Famerp com suspeita de dengue. Os cientistas aproveitaram o material coletado durante o atendimento clínico para fazer as análises de soroprevalência.

As amostras foram estratificadas em cinco faixas etárias: 0 a 1 ano (crianças ainda não imunizadas); 1 a 2 anos (quando devem ser tomadas a primeira e a segunda dose da vacina tríplice viral); 2 a 5 anos (quando a criança já deveria estar totalmente imunizada contra o sarampo); 5 a 10 anos; e 10 a 15 anos. Em todos os grupos a taxa de imunização ficou abaixo de 80%.

“Todas as faixas etárias estão abaixo do ideal, mas o que mais preocupa é a de 2 a 5 anos, que está em 70%. Essas crianças deveriam ter sido vacinadas nos últimos dois ou três anos. É possível que a pandemia de Covid-19 tenha contribuído para esse resultado. Mas a queda na cobertura vacinal do país é um problema que começou antes, entre 2015 e 2016”, afirma Nogueira.

Em um estudo anterior, divulgado na revista Scientific Reports, a equipe liderada por Nogueira havia mostrado que quase um terço dos rio-pretenses com idade entre 10 e 40 anos não apresenta anticorpos contra o sarampo. A partir desses resultados, o grupo decidiu investigar como estava a situação entre os mais novos.

“Sabemos que a cobertura vacinal para várias doenças vem caindo nos últimos anos. Entre as causas estão falta de investimento em campanhas de conscientização e dificuldades de organização dos municípios. Além disso, há o fato de a população ter perdido o medo da doença, já que os casos não são tão frequentes”, afirma Nogueira.

O pesquisador cita ainda a influência do movimento antivacina, que até 2020 estava restrita às parcelas mais privilegiadas da população, mas ganhou impulso no país durante a pandemia.

“A Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto é muito ativa, mas sem um movimento nacional em prol da vacinação fica muito difícil atingir as metas de imunização. E imagino que em locais menos privilegiados do país o índice de cobertura vacinal deve estar ainda mais baixo”, avalia.

Estatísticas

O sarampo é uma doença altamente contagiosa e para a qual não há tratamentos específicos. Estima-se que nove entre dez pessoas não protegidas (por vacina ou infecção prévia) se infectem após a exposição ao vírus. A transmissão ocorre por gotículas respiratórias expelidas pelo doente ao tossir ou espirrar. Os sintomas aparecem de 10 a 14 dias após a exposição e incluem tosse, coriza, conjuntivite, dor de garganta, febre e irritação na pele com manchas vermelhas. As complicações – como otites, infecções respiratórias e doenças neurológicas – podem provocar sequelas como surdez, cegueira, retardo do crescimento e redução da capacidade mental.

Em 2019, 9 milhões de casos de sarampo foram registrados no mundo, que resultaram em 207,5 mil mortes, segundo dados do Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, foram confirmados 8.448 casos em 2020 e 676 casos em 2021.

Continua após a publicidade

A única forma de prevenir a doença é com a vacina tríplice viral, que imuniza também contra a caxumba e a rubéola e faz parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, apenas 47% das crianças que fazem parte do público-alvo receberam o imunizante em 2022, sendo que a meta de cobertura é de 95%. Em 2021, somente 50% do público-alvo recebeu a segunda dose da vacina, que deve ser administrada em torno de 15 meses de idade.

Embora os índices de imunização não sejam suficientes para barrar a circulação do vírus no país, ao menos conseguem diminuir a taxa de transmissão, como mostrou o estudo da Famerp. Estima-se que em uma população totalmente desprotegida, um indivíduo infectado possa contaminar entre 12 e 18 pessoas. Já na população de 0 a 15 anos estudada em São José do Rio Preto o número de casos secundários variou entre três e quatro – o que ainda é considerado preocupante.

“A mensagem do artigo é que o problema não foi resolvido com as campanhas de vacinação feitas até o momento. É preciso um esforço maior. A pesquisa, por meio da universidade e da Fapesp, está dando uma informação relevante ao gestor de saúde e cabe a ele tomar uma atitude”, afirma Nogueira.

Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite

Será encerrada nesta sexta-feira, 30, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 54% das crianças entre 1 ano e menores de 5 anos foram imunizadas contra a pólio, também conhecida como paralisia infantil. A meta é vacinar 95% do público-alvo. No mutirão, também estão sendo ofertadas doses de outras vacinas para a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos.

A pasta informou que estados e municípios têm autonomia para prorrogar a vacinação contra a poliomielite. A cidade de São Paulo, por exemplo, informou que vai continuar a mobilização até 30 de outubro.

Na semana passada, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) disse que Brasil, República Dominicana, Haiti e Peru correm risco muito alto de retorno da paralisia infantil por causa da diminuição das taxas de vacinação. Segundo a entidade, houve uma queda de 79% na cobertura regional, a menor desde 1994 – quando a doença foi considerada erradicada no Brasil -.

No início deste mês, a governadora de Nova York, Kathy Hochul, declarou uma emergência de desastre em uma tentativa de acelerar os esforços para vacinar os moradores contra a pólio depois que o vírus foi detectado em amostras de águas residuais coletadas em quatro condados.