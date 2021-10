Em queda há três dias, média de mortes por Covid é a segunda menor do ano

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste sábado, 9, indicam 404 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o levantamento de VEJA, a média móvel de óbitos por coronavírus atinge, assim, o sexto dia consecutivo abaixo de 500: o índice registrado neste sábado é 443,7 – o segundo menor registrado em 2021, ficando atrás somente da média móvel da última quinta-feira, 7, que chegou a 437,3.

Em queda há três dias, após um período em estabilidade, a curva de vítimas fatais deste sábado é 15,87% mais baixa do que há duas semanas. De acordo com a avaliação de infectologistas, a variação de 15% (para mais ou para menos), na comparação com 14 dias atrás, altera a situação pandêmica. Os números dos últimos dias se assemelham aos registrados em novembro de 2020, antes da segunda onda da pandemia no país, que causou um longo período com frequentes altas no primeiro semestre do ano – com picos de mais de 3.100 óbitos na média móvel.

Estes números são resultado do avanço na campanha de vacinação – o país conta com mais de 71% da população vacinada com a primeira dose –, que também pode ser sentido nos números de contaminados pelo vírus: a média móvel deste sábado — 15.437,7 — é 38,38% mais baixa que a registrada em 9 de outubro de 2020, há um ano.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 16.451 novos diagnósticos positivos e 404 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 21.567.181 contaminados pelo vírus e 600.829 vítimas em todo o território nacional.

Os gráficos abaixo mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país. O cálculo de médias móveis consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: