Em queda há 15 dias, Brasil tem média móvel de 42956,0 novos casos

Com 57.736 registros de novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o Brasil chegou ao 15º dia consecutivo de queda no número de novos diagnósticos. A última vez que o índice não apresentou queda foi em 29 de junho, quando 64.903 novas pessoas foram infectadas. De acordo com o levantamento de VEJA, a média móvel desta quarta-feira é 22,35% menor que a de duas semanas atrás.

A média móvel de mortes segue a mesma tendência. Nesta quarta-feira, o índice atingiu mais um dia de queda e chegou ao 18º dia consecutivo em declínio. Com 1.556 óbitos registrados nas últimas 24h, a média móvel atingiu a marca de 1.264,9 vítimas fatais.

A avaliação comparativa do período de duas semanas é determinada por infectologistas, que fixam a variação de 15% como ponto de inflexão para que se mude a tendência da pandemia para alta ou queda.

O cenário de queda é possível devido à campanha de vacinação, que caminha a passos largos no país. Até esta quarta, 40% dos brasileiros já receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19 e 13,5% estão completamente imunizados.

Desde o início da pandemia, o Brasil já contabilizou 19.209.729 casos do novo coronavírus e 537.394 mortes em todo o território nacional.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: