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Os Estados Unidos perderam o certificado de país livre de sarampo após um surto que registra mais de 5,4 mil casos e seis mortes, o maior índice em 35 anos. A Opas alertou que 96% dos casos atingem pessoas não vacinadas, evidenciando a queda na cobertura vacinal e os riscos da doença altamente contagiosa. Entenda as causas e a importância da imunização.

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A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) anunciou nesta terça-feira, 17, que os Estados Unidos perderam o certificado de país livre de sarampo em função do surto da doença que já levou a 5 412 casos e seis mortes neste ano, segundo balanço dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) com dados até 12 de novembro. O número de registros não chegava a esse patamar há 35 anos, quando ocorreram 9 843 notificações. México e Bolívia também perderam o status.

A perda do certificado ocorre quando do vírus tem transmissão sustentada em um país por mais de 12 meses. A revisão do status foi feita pela Comissão Regional de Monitoramento e Reverificação para a Eliminação do Sarampo, Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita, um comitê independente.

“Esta é uma doença prevenível e contamos com uma vacina altamente eficaz, mas o principal desafio é o número crescente de pessoas sem proteção”, afirmou Jarbas Barbosa, diretor da Opas, durante coletiva realizada nesta terça-feira. “O caminho da recuperação é alcançar e manter 95% da cobertura com as duas doses da vacina contra o sarampo.”

Na região das Américas, foram notificados 58 795 casos e 84 mortes neste ano. No México, segundo balanço da entidade, foram registrados 14 087 casos e 23 mortes. Na Bolívia, até o momento, são 127 casos e uma morte.

A quantidade de ocorrências é relevante, mas o cenário nesses dois países ilustra como o critério para manutenção do status está relacionada à interrupção da transmissão da doença.

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Segundo Barbosa, todos os países das Américas contam com o suporte da Opas e que o status não deve ser tratado como “um troféu que é colocado na estante, mas algo que deve ser cuidado todos os dias”.

“É importante fazer um chamado de ação para os países, porque isso não é um prêmio ou castigo, mas uma situação de saúde pública. O Brasil perdeu em 2019 e recuperou em 2024. Então, cremos que é possível recuperar o certificado, a região já fez isso e vai fazer novamente”, declarou.

O diretor da Opas acrescentou que o objetivo da entidade é garantir que todas as crianças dos centros urbanos e rurais, bem como as populações indígenas, devem estar protegidas de uma doença que é grave e pode levar à morte.

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Sarampo nos Estados Unidos

A doença foi oficialmente declarada como eliminada dos Estados Unidos em 2000 e, desde então, o país não vivenciava a transmissão interna do vírus altamente contagioso e perigoso principalmente para bebês.

O levantamento do CDC aponta 43 novos surtos neste ano, considerando que há casos relacionados à disseminação do vírus iniciada no ano passado. A doença circula por 47 estados e distritos, entre eles Alasca, Califórnia, Nova York, Pensilvânia, Texas e Washington. De todos os casos confirmados, apenas 18 são de estrangeiros que visitaram o país.

Desde 1991, país não notificava mais de 2 300 episódios da infecção viral. Os anos com maior número de registros, até então, tinham sido 2025 (2 289 casos), 1992 (2 126) e 2019 (1 274). Em 2004, foram apenas 37 episódios. E em 2020, em função da pandemia de covid-19, somente 13 casos foram contabilizados.

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Queda da cobertura vacinal nos EUA

Entre os casos confirmados de sarampo, 96% foram registrados em pessoas não vacinadas ou com o estado vacinal desconhecido. Esse dado é importante porque mostra a importância da imunização com a tríplice viral. O sarampo é uma doença prevenível por vacina e as duas doses, esquema completo, têm 97% de eficácia contra a infecção viral.

O espalhamento da doença nos Estados Unidos está associado à queda da cobertura vacinal. O CDC informou que a vacinação de crianças pequenas diminuiu de 95,2% no ano letivo de 2019-2020 para 92,4% em 2025-2026, resultando em 280 000 crianças desprotegidas.

Em agosto deste ano, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva reduzindo o número de vacinas recomendadas no calendário vacinal para crianças de 18 para 11 e recomendando a administração da tríplice viral (que protege contra sarampo, caxumba e rubéola) em doses separadas para cada doença. Esse tipo de recomendação desmobiliza a vacinação e, se executada, facilita a proliferação de doenças.

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As vacinas conjugadas, como são conhecidas as doses que protegem contra mais de uma doença, são importantes para manter as coberturas vacinais altas, porque reduzem o número de visitas aos locais de imunização – uma dificuldade para pais que trabalham no horário de funcionamento das unidades –. Ou seja, é uma estratégia para aumentar a adesão.

Riscos do sarampo

Doença altamente contagiosa, o sarampo é causado por vírus e tem como principal manifestação o aparecimento de manchas vermelhas no corpo.

Outros sintomas são: febre alta, tosse seca, irritação nos olhos, mal-estar intenso e nariz entupido ou escorrendo. Pneumonia, encefalite (inflamação no cérebro) e a morte são os desfechos mais graves da infecção.

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A circulação do vírus propicia o aparecimento de surtos entre pessoas não vacinadas, de modo que um indivíduo infectado é capaz de transmitir a doença para até 18 pessoas não vacinadas, de acordo com a Opas.

No Brasil, a vacina contra o sarampo é ofertada gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).

Veja quem deve se vacinar

Crianças de 6 a 11 meses:

Dose zero: indicada em situações de risco aumentado de exposição ao vírus, não substitui as doses do calendário de rotina

Crianças a partir de 12 meses

Primeira dose (D1) aos 12 meses, com a tríplice viral. Segunda dose (D2) aos 15 meses, com a vacina tetraviral (ou tríplice viral + varicela)

Pessoas de 5 a 29 anos

Devem iniciar ou completar o esquema de duas doses da tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas

Pessoas de 30 a 59 anos

Devem receber uma dose da tríplice viral caso não haja comprovação de vacinação anterior