Em experiência inédita, população de Botucatu será vacinada em um só dia

No próximo dia 16, toda a população adulta da cidade de Botucatu, cerca de 106 mil habitantes, no interior de São Paulo, será vacinada em massa contra a Covid-19. A iniciativa é resultado de pesquisa conduzida pelo Ministério da Saúde, Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Fundação Bill Gates, para avaliar a eficácia do imunizante da AstraZeneca, distribuído no Brasil pela Fiocruz, contra novas cepas do coronavírus.

Funcionários da saúde pública, privada, polícia civil, militar e a guarda municipal foram convocados para colocar a ação em pé. A ideia é fazer uma operação nos moldes de uma eleição. No total, serão 45 pontos de vacinação espalhados pela cidade.

A segunda dose deverá ser aplicada em três meses.

Entre os motivos de escolha de Botucatu, estão a alta incidência da doença e a presença do centro de ponta de pesquisas, a Unesp.