Elton John adia shows após testar positivo para a Covid-19

O cantor Elton John testou positivo para a Covid-19 nesta terça-feira, 25. Por isso, adiou duas apresentações nos Estados Unidos, que fazem parte de uma extensa turnê de despedida. “É sempre uma grande decepção adiar os shows e sinto muito por qualquer pessoa afetada por isso, mas quero manter a mim e minha equipe em segurança”, declarou o astro pop de 74 anos, em um comunicado nas redes sociais.

O músico britânico aproveitou para acalmar os fãs, dizendo que está bem e imunizado. “Felizmente, estou completamente vacinado e com dose de reforço, e meus sintomas são leves”, disse.

Os shows adiados em Dallas, no Texas, fazem parte da turnê “Farewell Yellow Brick Road” e estavam marcados para os dias 25 e 26 de janeiro. Mas Elton John e o American Airlines Center de Dallas, local onde aconteceriam as apresentações, garantiram aos fãs que os shows serão remarcados.

A próxima apresentação de John está programada para dia 29 de janeiro, em Little Rock, no estado do Arkansas. “Espero estar completamente saudável”, declarou.