Estudo mostra relação entre uso do salto alto e atração pelo parceiro

Você é mulher e foi convidada para um encontro. Que tipo de sapato escolhe para usar na ocasião: salto alto ou baixo? A resposta para essa pergunta pode indicar o quanto você acha a outra pessoa atraente, indica estudo publicado na revista Personality and Individual Differences. De acordo com os pesquisadores, as mulheres tendem a usar salto alto quando acham o homem atraente. Essa é uma forma da mulher se sentir mais atraente e chamar a atenção do homem durante o encontro.

Por que o salto é atraente?

Estudo realizado pela Universidade Murdoch, na Austrália, indica que os homens consideram o salto alto atraente porque deixa as costas da mulher mais arqueada – um sinal que pode indicar que ela está mais aberta aos avanços sexuais masculinos. Segundo os resultados, quanto mais próximo a curvatura lombar feminina se aproxima do ângulo ideal de 45 graus maior é a probabilidade de o homem considerar a mulher mais atraente. E as mulheres sabem disso.

Os cientistas explicaram que, em diversas espécies animais, o arqueamento da parte inferior das costas é um indicativo de proceptividade sexual – que pode ser explicado com a maior tendência a se envolver em comportamentos que instigam ou ‘promovem’ o sexo.

“Evolutivamente, o salto alto serve como um indicador sutil e estratégico do interesse sexual feminino. Por outro lado, as mulheres podem deixá-lo de lado em situações nas quais preferem evitar atenção indesejada para não passar a impressão de que o encontro pode terminar em sexo“, explicou a equipe da Universidade de Comenius, na Eslováquia, no estudo.

Apesar disso, os pesquisadores ressaltam que os resultados da pesquisa não devem ser generalizados e que as pessoas – em especial os homens – não devem enxergar o uso do salto como sinal claro de interesse ou consentimento sexual. Eles ainda esclarecem que a falta do acessório não deve ser visto como uma recusa tácita já que muitas mulheres preferem tênis ou sandálias mais baixas para qualquer ocasião – inclusive no encontro.

A pesquisa

Para chegar a essa conclusão, os cientistas recrutaram 292 estudantes universitárias que se identificavam como heterossexuais. A média de idade das jovens era de 21 anos. Na primeira parte do estudo, as participantes responderam questionários sobre a frequência com que usavam salto alto e o quão atraentes se consideravam.

Com base nessas informações, a equipe descobriu que 45% delas utilizavam o acessório pelo menos uma vez por mês, enquanto 38% afirmaram não usá-lo. A análise das respostas mostrou que as mulheres que se sentiam mais atraentes ou tinham baixa estatura estavam mais propensas a utilizar salto frequentemente.

Na segunda fase, a equipe exibiu fotos de dois homens distintos (entre 20 e 25 anos) para que as participantes determinassem o grau de atratividade deles. Em seguida, algumas participantes foram perguntadas sobre que tipo de sapato usariam para o encontro com o homem considerado pela maioria como atraente: 66% optaram pelo salto. Para um encontro com o homem “menos atraente” esse número caiu para 22%.