Eduardo Dussek transforma pintura em símbolo de nova fase após diagnóstico de Parkinson: ‘Uma virada’

Conhecido pela trajetória na música e pelo perfil de showman, o pianista Eduardo Dussek apresenta uma nova faceta artística em “Do Som ao Sol no Mesmo Tom”, sua exposição individual na MBlois Galeria de Arte, em Ipanema, no Rio de Janeiro. A mostra estreou em 10 de setembro e fica em cartaz até o dia 30, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h.

A exposição reúne fotografias e pinturas e marca uma nova fase para o artista. Em vídeo publicado no Instagram, Dussek descreveu o momento como uma “grande virada” depois de se sentir perdido durante a pandemia e cansado após cinco décadas de carreira.

“Eu fiquei meio perdido quando veio a pandemia, estava já querendo sair, 50 anos de carreira, estava de saco cheio, não tinha mais onde espremer, embora tenha feito umas músicas boas com Caetano. Mas tinha que fazer uma renovação, e essa renovação foi acontecendo naturalmente”, disse o compositor.

A pintura ganhou espaço em sua vida em meio a uma mudança no ritmo de trabalho. Em entrevista a VEJA, em junho de 2024, Dussek contou que recebeu o diagnóstico de doença de Parkinson depois de começar a sentir tremores nas mãos. Segundo ele, reduzir o ritmo e controlar a ansiedade ajudaram no controle dos sintomas.

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Foi nesse período que decidiu retomar uma atividade da juventude. Filho do artista plástico Milan Dusék, Dussek estudou pintura com o pai e, depois de abandonar a faculdade de arquitetura para se dedicar à música, voltou a pintar anos mais tarde, após a morte do pai, quando assumiu o antigo estúdio dele. “Descobri que eu deveria me preocupar menos e fazer coisas que me dessem alegria e contentamento, porque a dopamina ajuda a relaxar. Decidi optar pela pintura“, disse a VEJA na época.

Agora, as pinturas aparecem ao lado das fotografias na exposição. Para Dussek, as obras são uma maneira de expressar algo que vai além da linguagem musical. “A exposição é simples como água, mas essas sequências de fotos e quadros são muito importantes para traduzir uma coisa que você tem dentro de você”, afirmou o artista em vídeo publicado nas redes sociais.

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Sobre a nova fase, ele resume: “É a realização de você fazer uma grande virada na sua vida”, disse o compositor. “Eu estou vendo que vale a pena levantar”. Dussek acrescentou que a “virada” artística com a pintura foi, principalmente, “uma virada humana”. “Não me achando o máximo, mas me achando merecedor de ser amigo de vocês, estava com saudades”, afirmou. A exposição “Do Som ao Sol no Mesmo Tom” pode ser visitada até 30 de setembro na MBlois Galeria de Arte, em Ipanema.