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Saúde

Ebola: OMS diz que surto é o maior da história do Congo e tem ‘excepcional velocidade de transmissão’

Entidade informou que fase atual é de intensa transmissão da doença causada pela cepa Bundibugyo, que não tem tratamento nem vacina

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 13h00
Profissional de saúde com equipamento de proteção individual completo, incluindo macacão branco e amarelo, óculos de proteção e luvas verdes, olhando-se no espelho. Ao fundo, instruções de uso do EPI na parede.
Surto de ebola na República Democrática do Congo já tem mais de 4,6 mil casos confirmados (OMS/Reprodução)
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Em novo informe sobre o avanço do ebola na República Democrática do Congo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o surto como o maior já relatado no país e destacou que o vírus em circulação atualmente, da espécie Bundibugyo, demonstra “excepcional velocidade de transmissão”. Até o momento, foram registrados 4.665 casos confirmados e 2.184 óbitos.

De acordo com a entidade, a fase é de intensa transmissão da doença, que “está se expandindo mais rapidamente do que qualquer surto anterior”. Isso porque a explosão de casos estava circunscrita inicialmente à zona de saúde de Mongbwalu, na província de Ituri. Agora, houve um espalhamento para 54 zonas de saúde em seis províncias.

Uma das preocupações é com a alta taxa de letalidade da infecção viral: 46,8%. Na semana passada, a OMS afirmou que esse pode ser o surto mais letal da história.

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“Durante a semana de notificação mais recente (semana epidemiológica 32, de 3 a 9 de agosto de 2026), registrou-se o maior número semanal de casos notificados (579) e óbitos (304), evidenciando a excepcional velocidade de transmissão”, diz o comunicado.

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Dificuldades para conter a doença

Além de estar lidando com uma cepa altamente transmissível, a República Democrática do Congo enfrenta problemas que interferem nas iniciativas para sufocar o surto de ebola, como a falta de segurança decorrente de conflitos internos e deslocamentos populacionais.

“A crise humanitária em curso continua a representar desafios significativos para os esforços de resposta e aumenta o risco de maior disseminação geográfica.”

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A OMS também atualizou o episódio do paciente da França que foi infectado e recebeu alta em 4 de julho informando que o país europeu não registrou transmissões secundárias após a detecção desse caso importado.

Ebola

A doença causada pelo vírus ebola é transmitida a partir do contato com fluidos, como sangue e saliva, que tem como principais sintomas: febre, manifestações hemorrágicas, fraqueza, diarreia, vômitos e dor abdominal.

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Atualmente, há um surto ativo na República Democrática do Congo relacionado com a cepa Bundibugyo, que não tem tratamento nem vacina. Isso levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar emergência internacional em saúde pública.

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