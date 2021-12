“É prematuro pensar que ômicron é mais amena”, diz cientista da OMS

Soumya Swaminathan, cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), declarou que ainda é cedo para se concluir que a variante ômicron do novo coronavírus é mais amena do que as outras. Segundo a especialista, a nova cepa pode deixar as pessoas doentes e assim sobrecarregar os sistemas de saúde.

“Provavelmente é insensato relaxar e pensar que esta é uma variante amena, que não causará doenças graves, porque acho que, com os números subindo, todos os sistemas de saúde ficarão pressionados”, afirmou Soumya em Genebra, na Suíça.

A cientista disse ainda que esta noção pode estar baseada em dados iniciais vindos da África do Sul. No caso suíço, pode ter havido uma percepção errada pelos altos índices de imunidade da população. De acordo com o portal Our Wolrd in Data, 67% dos suíços.