O biólogo e apresentador Richard Rasmussen desmentiu o boato de que teria sido internado por “overdose de Mounjaro”. A história surgiu nas redes sociais depois de sua participação no programa “Isso Não é Um Talk Show”, da Jovem Pan. Na ocasião, ele contou que aplicou uma dose do medicamento dois dias depois de já ter recebido a primeira. Rasmussen afirmou ter esquecido que já havia tomado a substância anteriormente.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador relatou que a falha causou uma forte constipação intestinal, e que ele precisou ir ao hospital para realizar um procedimento de diluição das fezes. “Estou bem e não tenho ideia de como chegamos nessa história de UTI, de overdose”, esclareceu. O caso, porém, chama a atenção para os riscos da sobredosagem das canetas antiobesidade, que vão desde náuseas até desidratação e possíveis prejuízos aos rins.

Os medicamentos de GLP-1, popularmente conhecidos como “canetas emagrecedoras”, são, em sua maioria, fármacos classificados como de ação prolongada. Isso significa que eles permanecem ativos no organismo por um longo período, exigindo aplicações menos frequentes, geralmente semanais.

A tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro, por exemplo, foi desenvolvida para ser administrada uma vez por semana. É que a substância tem uma meia-vida de aproximadamente cinco dias, ou seja, após esse período, cerca de metade da quantidade do medicamento ainda permanece no sangue.

Se uma pessoa administra doses em intervalos menores do que os recomendados, o que acontece é uma sobreposição dos efeitos da medicação. É como se ela tomasse a dose em dobro, o que aumenta o risco de efeitos colaterais, explica Tarissa Petry, endocrinologista do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

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Os efeitos colaterais mais frequentes são gastrointestinais, como náuseas, vômitos, constipação intestinal, diarreia, distensão e dor abdominal. “Em situações mais graves, porém, podem ocorrer desidratação, alterações dos eletrólitos, comprometimento da função renal e quadros importantes de constipação, eventualmente associados à impactação fecal”, diz Petry.

A impactação fetal ocorre quando uma massa grande de fezes endurecidas se acumula no reto ou no cólon e não consegue ser eliminada espontaneamente, geralmente como consequência de constipação grave.

Segundo Cynthia Valério, endocrinologista e presidente eleita da Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica), os efeitos colaterais de uma superdosagem vão depender ainda do histórico clínico da pessoa, da quantidade de remédio que foi ultrapassada e do que o paciente já experimentava como efeito colateral da medicação.

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“Mas a orientação é sempre, sendo a superodosagem acidental ou não, buscar a orientação do médico que fez a prescrição”, reforça.

A sobredosagem pode ocorrer tanto pela administração de uma dose superior à prescrita quanto pela aplicação de doses em intervalos menores do que os recomendados. “Qualquer medicamento pode causar uma sobredosagem, e a tirzepatida não é uma exceção”, acrescenta Petry.

Pessoas com diabetes devem ter atenção redobrada com esse tipo de erro na dosagem, alerta Ricardo Barroso, diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo (SBEM-SP), já que o cenário pode levar à hipoglicemia extrema, com queda abrupta da glicose no sangue.

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Barroso explica a que a “overdose” causada por essa classe de medicamentos é diferente do quadro associado às drogas. “Raramente é muito grave, mas pode exigir internação, principalmente pelo risco de desidratação e constipação”.

Isso acontece porque uma das particularidade das medicações de ação prolongada é que, uma vez administradas, não é possível interromper seus efeitos imediatamente. Como permanecem no organismo por vários dias, os sintomas de uma overdose podem ser prolongados, exigindo acompanhamento médico.

O tratamento é feito de acordo com os sintomas apresentados pelo paciente e pode incluir medidas como hidratação na veia por meio de cateter, correção de alterações metabólicas e procedimentos para reverter as complicações gastrointestinais.

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Recomendações para evitar a sobredosagem

Para os especialistas ouvidos por VEJA, o caso do apresentador Richard Rasmussen reforça a importância não apenas do acompanhamento médico, mas também da educação do paciente sobre o uso correto das canetas antiobesidade.

“Estamos falando de medicamentos altamente eficazes para o tratamento de doenças crônicas, como a obesidade e o diabetes tipo 2, mas que exigem indicação adequada, individualização das doses e acompanhamento periódico”, diz Petry.

A médica também alerta para os riscos associados a medicamentos falsificados, cujos efeitos da sobredosagem podem ser ainda piores, já que não há padronização nas doses e pode haver outras substâncias na amostra.

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A orientações dos especialistas é que qualquer erro de administração deve ser comunicado ao médico, mesmo na ausência inicial de sintomas. Para evitar a sobredosagem, as recomendações vão desde escolher um dia fixo da semana para a aplicação até nunca duplicar uma dose para compensar uma aplicação esquecida.

“Se você esqueceu a dose ou ficou na dúvida se aplicou ou não, é melhor pular. Deixar um intervalo maior entre as doses é muito mais seguro do que dar uma superdosagem num período mais curto. Na dúvida, menos é melhor do que mais“, aconselha Barroso.

Veja abaixo mais orientações:

Respeitar a dose e o intervalo entre as aplicações estabelecidos na prescrição médica

Escolher um dia fixo da semana para a aplicação e utilizar lembretes no celular ou na agenda

Nunca duplicar uma dose para compensar uma aplicação esquecida

Não aumentar a dose por conta própria com o objetivo de acelerar a perda de peso

Respeitar o escalonamento gradual das doses, que tem justamente a finalidade de melhorar a tolerabilidade ao medicamento

Manter uma hidratação adequada e acompanhar o funcionamento intestinal durante o tratamento

Procurar atendimento médico diante de dor abdominal intensa ou persistente, vômitos repetidos, distensão abdominal importante ou incapacidade de eliminar fezes e gases

Não usar medicamentos falsificados e comunicar qualquer efeito colateral ao médico nas consultas.