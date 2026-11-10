Duas canetas de semaglutida são aprovadas pela Anvisa; veja quantas já foram liberadas

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A Anvisa aprovou mais duas canetas injetáveis de semaglutida para diabetes tipo 2: um genérico e o similar Loryvia. Ambos têm como base o medicamento Owozy, que também acaba de iniciar suas vendas em farmácias com preços competitivos. O mercado de agonistas de GPL-1 chega a 22 registros no Brasil.

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Mais duas canetas injetáveis de semaglutida foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta terça-feira, 10. O aval foi para dois medicamentos para diabetes tipo 2, um genérico e outro similar, e a resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Foram registrados um genérico de semaglutida e o medicamento similar Loryvia, ambos com registro concedido à empresa Ávita Care Importação e Distribuição de Produtos Ltda.

Segundo a agência, os dois medicamentos têm como matriz o medicamento Owozy, aprovado para uso no Brasil no final de julho. Isso quer dizer que ele serviu como base de comparação para o registro dos novos medicamentos.

O Owozy, assim como outras semaglutidas sintéticas, foi aprovado tendo como referência o medicamento biológico Ozempic, da farmacêutica Novo Nordisk, após a queda da patente do princípio ativo em março deste ano.

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Também nesta terça-feira, foi iniciada a venda em farmácias do medicamento Owozy. Incluído no programa de benefícios da empresa Biolab, chamado “Saúde em Evolução”, ele vai custar entre R$ 349 a R$ 488 por caneta, de acordo com a apresentação.

Um dos diferenciais do medicamento, segundo a empresa, é a “estabilidade durante o uso por até 42 dias em temperaturas de até 30°C, oferecendo mais praticidade para a rotina dos pacientes”.

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Canetas aprovadas no Brasil

De acordo com a Anvisa, com as novas aprovações, o número de canetas injetáveis de agonistas do GPL-1 registradas no país chegou a 22.

A agência relembrou ainda que, no último dia 4, aprovou a primeira semaglutida em comprimido para o tratamento da obesidade, o Wegovy pill.

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“Iniciada em agosto de 2025, a priorização da análise de medicamentos com semaglutida e liraglutida foi motivada pelo pedido do Ministério da Saúde em benefício do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), e pela necessidade de abastecimento do mercado nacional”, disse, em comunicado.