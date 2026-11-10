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Saúde

Duas canetas de semaglutida são aprovadas pela Anvisa; veja quantas já foram liberadas

Aval foi concedido a um medicamento genérico e outro similar; canetas injetáveis de agonistas do GLP-1 são indicadas para diabetes

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 18h38
Caixa de medicamento Owory semaglutida 1,34 mg/mL, 1 mg, para uso adulto subcutâneo, solução injetável. Contém 1 sistema de aplicação e 4 agulhas descartáveis. Venda sob prescrição com retenção de receita. Logotipo Sandoz e AvitaCare. Fundo azul claro
Medicamento Owozy, utilizado como referência para as novas canetas, começou a ser vendido nas farmácias nesta terça-feira (Foto: Sandoz/Reprodução)
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Mais duas canetas injetáveis de semaglutida foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta terça-feira, 10. O aval foi para dois medicamentos para diabetes tipo 2, um genérico e outro similar, e a resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Foram registrados um genérico de semaglutida e o medicamento similar Loryvia, ambos com registro concedido à empresa Ávita Care Importação e Distribuição de Produtos Ltda.

Segundo a agência, os dois medicamentos têm como matriz o medicamento Owozy, aprovado para uso no Brasil no final de julho. Isso quer dizer que ele serviu como base de comparação para o registro dos novos medicamentos.

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O Owozy, assim como outras semaglutidas sintéticas, foi aprovado tendo como referência o medicamento biológico Ozempic, da farmacêutica Novo Nordisk, após a queda da patente do princípio ativo em março deste ano.

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Também nesta terça-feira, foi iniciada a venda em farmácias do medicamento Owozy. Incluído no programa de benefícios da empresa Biolab, chamado “Saúde em Evolução”, ele vai custar entre R$ 349 a R$ 488 por caneta, de acordo com a apresentação.

Um dos diferenciais do medicamento, segundo a empresa, é a “estabilidade durante o uso por até 42 dias em temperaturas de até 30°C, oferecendo mais praticidade para a rotina dos pacientes”.

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Canetas aprovadas no Brasil

De acordo com a Anvisa, com as novas aprovações, o número de canetas injetáveis de agonistas do GPL-1 registradas no país chegou a 22.

A agência relembrou ainda que, no último dia 4, aprovou a primeira semaglutida em comprimido para o tratamento da obesidade, o Wegovy pill.

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“Iniciada em agosto de 2025, a priorização da análise de medicamentos com semaglutida e liraglutida foi motivada pelo pedido do Ministério da Saúde em benefício do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), e pela necessidade de abastecimento do mercado nacional”, disse, em comunicado.

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