Droga reduz em 28% a recorrência de tipo agressivo de tumor de mama

Lançado no Brasil pela Eli Lilly em 2019, o medicamento Verzenios (abemaciclibe) tem ajudado pacientes com câncer de mama avançado ou metastático. Agora, o mesmo remédio acaba de ganhar uma nova indicação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): uso em combinação com terapia endócrina para o tratamento adjuvante de pacientes com câncer de mama precoce, com alto risco de recorrência, receptor hormonal positivo (HR+), receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 negativo (HER2-) e linfonodo positivo. É o primeiro medicamento para esse perfil de pacientes em vinte anos.

O estudo que serviu de base para a indicação foi o monarchE, que envolveu mais de 5.300 pacientes de diversos países. O Brasil foi o segundo maior recrutador de pacientes do mundo. Os resultados mostraram que Verzenios, em associação com terapia endócrina, reduziu a recorrência do câncer de mama precoce HR+ HER2- em 28,7% nos pacientes de alto risco.

Cerca de 20% a 30% dos pacientes com câncer de mama precoce HR+, HER2- desenvolvem a doença na forma metastática e incurável.