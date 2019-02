Droga experimental contra o ebola é enviada para a África

Membros do exército alemão recebem treinamento para atuar como enfermeiros no tratamento de pacientes infectados pelo ebola, em Hamburgo

Os médicos Edward Goodman, do Hospital Presbiteriano de Dallas, e Mark Lester, chefe de pesquisas em saúde do Texas, durante coletiva de imprensa na qual anunciaram o primeiro caso de ebola diagnosticado nos Estados Unidos

Profissional do Médicos Sem Fronteiras em volta de itens que tiveram contato com infectados pelo ebola momentos antes de serem incinerados em Serra Leoa

Especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) se encontram nesta manhã (04) em Genebra, Suíça, para determinar que tratamentos experimentais poderiam ser usados na luta contra a epidemia do vírus da Ebola. As vacinas VSV-EBO e ChAd-EBO que foram desenvolvidas nos Estados Unidos começam a ser produzidas na Europa e na África em setembro

Médicos cercam paciente infectado com o vírus da Ebola que fugiu da quarentena do hospital Monrovias Elwa, no centro de Paynesville, Libéria

Residentes do bairro de West Point, na cidade de Monrovia, celebram liberdade da quarentena do vírus Ebola dada pelo governo liberiano - 30/08/2014

Centenas de pessoas participaram do evento de prevenção do Ebola, na província de Monróvia, na Libéria. O governo e grupos internacionais estão alertando os moradores do perigo da transmissão do vírus, incitando as pessoas a lavarem as mãos para ajudar a prevenir a propagação da epidemia