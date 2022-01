Doze capitais iniciam vacinação de crianças nesta segunda

Doze capitais brasileiras iniciam na próxima segunda-feira (17) a vacinação contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos.

A lista é composta por São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia, Cuiabá, Teresina, Maceió, Manaus, Belém, Rio Branco, Porto Velho e Macapá.

As cidades devem seguir as diretrizes do Ministério da Saúde e vão iniciar a imunização de grupos prioritários.

Assim, crianças com deficiência, comorbidades, indígenas e quilombolas devem ser vacinados primeiro. E os pais são aconselhados a levar documentação que comprove a condição especial da criança.

Na terça-feira (18), por sua vez, Natal e Campo Grande vão iniciar suas campanhas. E na quarta (19), será a vez de Porto Alegre. Na quinta (20), prevê-se o início em Palmas. Já Boa Vista segue sem previsão.

Outras cidades já conseguiram iniciar a imunização das criaças.

No sábado (15), Florianópolis, Belo Horizonte, Salvador, Aracajú, Recife, Fortaleza, São Luís e Vitória deram início à vacinação. E no domingo (16), foi a vez do Distrito Federal e João Pessoa.

Só na capital mineira, 2.800 crianças foram imunizadas no primeiro dia de campanha.