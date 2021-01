Doses do Butantan serão entregues aos 645 municípios de SP até sexta

O governo do estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 20, que até sexta-feira, 22, todos os 645 municípios do estado receberão seus quantitativos iniciais de vacinas do Instituto Butantan. Até o momento, 500.000 doses já foram entregues, em 13 regionais e mais de 123 cidades.

Nesta quarta-feira, 20, 125.000 vacinas serão enviadas a 75 destinos, com previsão de chegada até quinta-feira, 21. Os novos pontos incluem cidades das regiões de Sorocaba, Vale do Ribeira, Araraquara, São José do Rio Preto, Barretos, Vale do Paraíba e Litoral Norte, Bauru, Ribeirão Preto e Franca.

Neste primeiro momento, serão vacinados profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à pandemia, idosos com mais de 60 anos, pessoas com deficiência com mais de 18 anos vivendo em instituições de longa permanência, indígenas aldeados e quilombolas. A inclusão de novos grupos populacionais depende do Ministério da Saúde.