Dormir mais no fim de semana reduz doenças cardíacas em até 20%

Como você dormiu no fim de semana? Se as noites de sono foram reparadoras, saiba que isso não só espantou o cansaço, mas fez bem para o seu coração. Esta é a conclusão de um estudo recém-divulgado no congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC, na sigla em inglês) que constatou que recuperar o sono perdido durante a semana aos sábados e domingos reduz o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares em até 20%.

Tentar compensar noites mal dormidas é algo natural e os finais de semanas são propícios para isso. Os pesquisadores, então, resolveram cruzar os dados de quem se permitia ficar um pouco mais na cama com aqueles que mantinham a privação de sono e os impactos para a saúde do coração. Para isso, usaram os dados de mais de 90,9 mil pessoas disponíveis no UK Biobank, do Reino Unido, que foram acompanhadas por 14 anos.

Os participantes foram divididos em quatro grupos do sono mais reparador ao mais restrito. Os cientistas colheram relatos sobre privação de sono, classificada como menos de sete horas de repouso por noite, e usaram um acelerômetro para registrar dados de sono.

Por fim, checaram informações sobre hospitalização e registros de causa de morte ​​para encontrar condições relacionadas à saúde cardiovascular, como insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral (AVC), doença cardíaca isquêmica e fibrilação atrial.

“A associação se torna ainda mais pronunciada entre indivíduos que regularmente têm sono inadequado durante a semana”, disse, em comunicado, Yanjun Song, coautor do estudo e membro do Centro Nacional de Doenças Cardiovasculares em Pequim, na China.

Risco menor de doenças cardíacas

Os cientistas encontraram um risco 20% menor de desenvolvimento de problemas cardíacos naqueles que compensavam o sono represado quando comparados com um subgrupo com privação diária de sono.

O acompanhamento por quase 15 anos não encontrou diferenças por gênero, assim, os benefícios se aplicam tanto a homens quanto mulheres.

“Nossos resultados mostram que, para a proporção significativa da população na sociedade moderna que sofre de privação de sono, aqueles que têm mais sono de recuperação nos fins de semana têm taxas significativamente mais baixas de doenças cardíacas do que aqueles com menos sono”, afirmou Zechen Liu, também coautor e integrante do Centro Nacional de Doenças Cardiovasculares.

Não parece ser má ideia aproveitar o próximo fim de semana, que terá feriado em pleno sábado, para dormir até mais tarde e dar um presente para o coração.