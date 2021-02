Doria suspende restrições do Plano SP a partir deste fim de semana

O governador de São Paulo João Doria anunciou nesta quarta-feira, 3, a suspensão das medidas adicionais do Plano SP a partir deste fim de semana. Alteração foi motivada pela melhora nos indicadores da pandemia nos últimos dias. Segundo Doria, houve redução de 11% nas internações em leitos públicos e privados.

“Tivemos, felizmente, queda no número de internações em todo o estado de São Paulo, o que nos permite suspender a decisão de fechamento de atividades econômicas já neste final de semana”, disse Doria em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes.

Inicialmente, a medida que coloca todo o estado na fase vermelha aos finais de semana e das 20h às 6h nos dias úteis permaneceria até a próxima segunda-feira, 7. Com a nova alteração, o decreto deixa de valer no próximo sábado, 6. Dessa forma, shoppings, restaurantes e comércios poderão funcionar aos sábados, domingos e feriados nas regiões que estão na fase laranja do plano SP.

Lembrando que nesta etapa bares não abrem e demais serviços podem funcionar por até oito horas diárias, com atendimento presencial limitado a 40% da capacidade, com início às 6h e encerramento às 20h. A venda de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência só pode ocorrer entre 6h e 20h.

Nas seis regiões do estado que estão em fase vermelha – Marília, Franca, Barretos, Bauru, Taubaté e Ribeirão Preto – apenas serviços essenciais podem funcionar.