Doria promete entrega de resultados da CoronaVac à Anvisa na segunda-feira

Por Mariana Rosário - Atualizado em 16 out 2020, 15h38 - Publicado em 16 out 2020, 15h37

O governador João Doria afirmou na sexta-feira, 16, que encaminhará na próxima segunda-feira, 19, documentações referentes aos testes com a Coronavac — vacina para Covid-19 em análise pelo Instituto Butantan e desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotec — à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Esta é a segunda vez que o governador diz que enviará a documentação completa referente ao imunizante ao órgão de registro de medicamentos nesta data. “A vacina do Butantan com a Sinovac é a mais avançada das vacinas neste momento em última etapa de testagem aqui no Brasil. Ela termina nesta semana, neste final de semana, e na segunda-feira os resultados já serão encaminhados integralmente para a Anvisa pelo Instituto Butantan”, afirmou o governador na quinta-feira, 15, durante em entrevista coletiva na quinta-feira em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, onde anunciou um programa de testagem de Covid-19 para alunos e profissionais da educação.

Nesta sexta-feira, 16, governador reiterou a promessa e disse que respeitará o prazo de 60 dias estipulado pelo órgão para liberar o fármaco a toda população brasileira.

A aplicação dos voluntários iniciais não apresentou efeito adverso grave e a produção de anticorpos foi positiva, apontaram os envolvidos no estudo. Doria disse que manterá tratativas com o Ministério da Saúde, e com o ministro da pasta, Eduardo Pazuello, acerca da inclusão do fármaco no Programa Nacional de Imunizações, o que ele diz que será definido até o próximo dia 21.