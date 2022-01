Doria quer vacinar crianças em três semanas

O governador de São Paulo, João Doria, informou nesta quarta-feira, 5, que pretende vacinar 4,3 milhões de crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19 em três semanas. Segundo o governador, o plano estadual de vacinação está pronto, dependendo apenas do envio das doses pediátricas da vacina da Pfizer – autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no dia 16 de dezembro – pelo Ministério da Saúde. “Toda a logística e infraestrutura foi planejada no final do ano passado e está preparada para iniciar imediatamente desde que o Ministério da Saúde envie as doses”, disse Doria.

O governador anunciou também que as escolas estaduais serão usadas como postos de saúde. De acordo com Doria, 250 mil doses devem ser aplicadas diariamente para essa faixa etária.

Doria também aproveitou para criticar o fato do processo de imunização da população infantil ainda não ter sido iniciada no Brasil, mesmo com a liberação da Anvisa. “Tendo a vacina infantil aprovada há quase um mês, é entristecedor e até revoltante”. Segundo Eduardo Ribeiro, secretário executivo de saúde do estado, mais de 2,5 mil casos de internações graves em crianças foram registrados nesse período. “Destas, 93 crianças perderam a vida, infelizmente. Se tivéssemos iniciado a vacinação desde o dia 16 de dezembro, mais de 90% das crianças já teriam recebido ao menos uma dose”, disse, acrescentando que também aguardam a resposta da Anvisa sobre a liberação de uso emergencial da CoronaVac para crianças. “Temos 12 milhões de doses”, completou.