Doria libera volta das aulas presenciais em faculdades no dia 2 de agosto

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira, 7, o retorno das aulas presenciais dos cursos superiores em todo o estado de São Paulo para o dia 2 de agosto. Com a nova medida, ensinos técnicos de nível superior e universidades públicas e privadas estão liberadas para receber alunos em classes com taxa de ocupação de 60%.

De acordo com o governador, todas as medidas de controle sanitário deverão ser cumpridas , como o uso de máscaras e a utilização do álcool em gel.