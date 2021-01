Doria endurece quarentena em 8 regiões do estado

O governo do estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 15, o endurecimento da quarentena em oito regiões do estado. Sete delas – Araçatuba, Bauru, Franca, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Taubaté – sairão da fase amarela para a laranja, que restringe o funcionamento de comércio e serviços a dez horas por dia, até as 22h, e até 40% da capacidade. Marília irá da laranja para a vermelha, onde apenas atividades essenciais são permitidas. A reclassificação entra em vigor na segunda-feira, 18.

Inicialmente, uma nova reclassificação do plano São Paulo estava prevista para o início de fevereiro. Mas a aceleração da pandemia no estado levou à antecipação. “Precisamos ainda restringir mais horários e serviços. Só assim diminuiremos o número de casos, o número de pessoas que se agravam na sua saúde e vão necessitar o acolhimento nas unidades de terapia intensiva. Se a velocidade de casos tiver esse incremento tão dramático, nós poderemos assistir situações igualmente dramáticas”, alertou Jean Gorinchteyn, secretário de estado da Saúde.

Segundo o secretário, todos os índices da saúde tiveram um incremento significativo na última semana. Em comparação com a semana epidemiológica anterior, houve um aumento de 5% no número de casos, 2% no número de óbitos e 10% no número de internações. A ocupação dos leitos de UTI no estado de São Paulo está em 67,5% e na grande São Paulo, 69%. Com essa taxa, a grande São Paulo ficou a 1% de entrar para fase laranja. Mas, por enquanto, se mantém na fase amarela.

Diante da aceleração da pandemia no estado, o centro de contingência fez algumas recomendações, incluindo limite máximo de 25 pessoas, com 1,5 m de distância entre elas, em reuniões de trabalho realizadas em locais fechados; endurecimento de medidas restritivas em cidades que estão com lotação de UTIs e disparo de SMS pela Defesa Civil alertando sobre alto risco de contágio.

Segundo Marcos Vinholi, secretário de desenvolvimento regional, 43 municípios estão com taxas de ocupação acima de 80% e recomenda que eles aumentem as restrições, mesmo que sua região esteja classificada na fase amarela.