Doria critica governo federal por demora no envio de doses da Janssen

Nesta quarta-feira, 30, o governador de São Paulo, João Doria, criticou a demora do governo federal no envio das 3 milhões de doses da vacina da Janssen, doadas pelos Estados Unidos. Segundo Doria, as vacinas que chegaram ao país no último fim de semana ainda não foram distribuídas aos estados. “É muita vacina guardada na prateleira, quando essas vacinas deveriam estar já no braço dos brasileiros”, criticou o governador, em coletiva de imprensa.

As doses, doadas pelo governo americano, chegaram ao país em dois lotes, nos dias 25 e 26 de julho, no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). “O governo do estado de São Paulo solicita ao Ministério da Saúde a imediata liberação de 678.000 vacinas da Janssen que estão estocadas no depósito do Ministério da Saúde desde o dia 25 de junho. Até dá a impressão de que o Ministério da Saúde não tem pressa. Nós temos”, ressaltou Doria.

O quantitativo da vacina, única disponível atualmente que demanda a aplicação de apenas uma dose, permite imunizar completamente 3 milhões de brasileiros. Na semana passada, o governo federal recebeu e distribui mais 1,8 milhão de doses dessa mesma vacina, que foram fornecidas pela própria farmacêutica como adiantamento do contrato de compra de 38 milhões de doses.