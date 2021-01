Doria cancela ponto facultativo do carnaval em SP

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta sexta-feira, 29, o cancelamento do ponto facultativo do feriado de carnaval em todo o estado. A decisão foi motivada por uma recomendação do comitê de combate ao coronavírus.

Segundo Doria, todas as repartições e serviços públicos do estado terão expediente regular nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. “O objetivo é evitar aglomerações, festas de Carnaval, encontros e, com isso, proteger vidas”, disse Doria.

Segundo Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional do estado de São Paulo, as prefeituras têm prerrogativa de suspender ou não o ponto facultativo no que tange serviços municipais. “A prefeitura municipal de São Paulo já tomou essa decisão de também suspender o ponto facultativo e a nossa recomendação, assim como da Associação Paulista de Municípios, é que sigam essa prerrogativa da ciência e da medicina”, disse Vinholi. Lembrando que as festividades do Carnaval já foram formalmente adiadas anteriormente.

Atualização do Plano São Paulo

Houve reclassificação do Plano São Paulo em três regiões do estado: Presidente Prudente e Sorocaba passam da fase vermelha para a laranja a partir da próxima segunda-feira, 1º. Já Ribeirão Preto retrocede da fase laranja para a vermelha, com restrição total a comércios e serviços não essenciais.

“Houve um decréscimo nos indicadores de casos, internações e óbitos nas últimas duas semanas, mas a pandemia ainda está em um patamar muito elevado no estado. […] Nesta nova reclassificação do Plano São Paulo, 82% da população do estado está concentrada em regiões da fase laranja. Outros 18% estão na etapa vermelha”, acrescentou Doria.

A capital e a grande São Paulo permanecem na fase laranja. No entanto, com as regras anunciadas há uma semana, todos as 645 cidades de São Paulo ficam na fase vermelha em dias úteis, das 20h às 6h, e em período integral aos finais de semana e feriados estaduais ou nacionais.