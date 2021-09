Doria anuncia terceira dose da vacina para profissionais de saúde

O governador de São Paulo, João Doria, acaba de anunciar que a partir de segunda-feira, 4, todos os profissionais de saúde do estado poderão receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Estima-se que cerca de 1 milhão de profissionais serão beneficiados pela medida. Estarão aptos a receber a terceira dose aqueles que completaram o esquema vacinal (duas doses ou dose única, no caso da vacina da Janssen) há seis meses.

Além disso, Doria informou que no sábado, 2, será realizado um mutirão de vacina com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal no estado e intensificar especialmente a imunização da segunda dose. Todos os postos de saúde de São Paulo ficarão abertos das 7hs às 19 hs. O dia foi batizado como dia “V” de vacina e de vitória. Até agora, São Paulo já aplicou 63.168.131 doses. Mais de 98% de adultos já recebeu a primeira dose e 73% estão com o esquema vacinal completo.

O governador paulista anunciou ainda a redução de impostos para vários setores da economia, entre eles o de eletroeletrônicos, de petróleo, de sucos e outras bebidas e de medicamentos. Doria atribuiu a medida à recuperação econômica em curso no estado possibilitada principalmente pelo avanço na vacinação.