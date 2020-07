Doria anuncia reabertura de ciclovia do Rio Pinheiros

Nesta sexta-feira, 31, o governador de São Paulo João Doria, anunciou a reabertura da ciclovia da marginal do Rio Pinheiros no dia 3 de agosto. A via estava fechada desde 21 de março por causa da pandemia.

“Toda a pista passou por uma completa reforma cm revitalização do asfalto e da sinalização. Foram instaladas câmeras de segurança em toda a extensão. Seguranças presenciais estarão nessa ciclovia durante todo seu período de funcionamento, de segunda a domingo.”, disse Doria em coletiva de imprensa.

Ainda de acordo com o governador, na altura da estacão Vila Olímpia da CPTM, foi instalada uma estacão especial de apoio com todas as instalações de banheiro feminino, masculino e adaptado as pessoas com deficiência. Também foi facilitada a acessibilidade para ciclistas adaptados e, em breve, será instalado um sistema de iluminação, o que possibilitará a utilização da ciclovia no período noturno. No entanto, não foi informado um prazo para isso acontecer.

Atualização do Plano SP

A região de Registro, no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, retrocedeu da fase amarela para a fase vermelha do plano, que permite apenas a realização de atividades econômicas essenciais. A nova classificação passa a valer a partir de segunda-feira, 3.

“Como vocês podem ver os números nessa região foram muito diferentes. Nós atingimos 85% de ocupação de leitos na região, também tivemos um aumento muito grande de internações e de óbitos e é por isso que na próxima página, nessa nova atualização, a região do Vale do Ribeira retrocede para a fase vermelha”, disse Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo.

De praxe, as alterações de fase do Plano SP acontecem a cada duas semanas. Entretanto, podem ocorrer atualizações extraordinárias se houver necessidade de retrocesso.

Estabilização

Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 287 novas mortes e 13.298 casos no estado. No total, São Paulo contabiliza 22.997 óbitos e 542.304 casos registrados desde o início da pandemia, no final de fevereiro.

“Nós estamos no platô e a única forma de sair dele é saber onde as pessoas que estão com coronavírus estão, onde as pessoas que estão contaminadas estão para que a gente possa ter essa redução de internações e essa redução de óbitos para salvarmos mais vidas”, disse Patrícia Ellen.

A taxa de ocupação de UTIs está em 64% no estado e em 62,1% na Grande São Paulo, o que representa uma leve queda em relação aos dados divulgados na quinta-feira, 30, quando as taxas eram de 65,1% no estado e 62,9% na Grande São Paulo. Entre os pacientes internados com diagnóstico confirmado ou suspeito de Covid-19, 5.509 estão em UTI e 7.765 em enfermaria, totalizando 13.274 pessoas.