Doria anuncia previsão de data para retorno de cinemas e teatros em SP

Nesta sexta-feira, 3, o governador do estado de São Paulo, João Doria, anunciou que a cidade de São Paulo e parte da Grande São Paulo entraram efetivamente na fase amarela do Plano São Paulo, que organiza a reabertura de atividades econômicas em toda a região. Essa mudança significa que bares e restaurantes poderão reabrir na próxima segunda-feira, 6, e que teatros e cinemas têm previsão de retorno ainda para este mês, no dia 27.

Trata-se de uma classificação preliminar, exceto para a região de Campinas, que entrará na fase de alerta antes da próxima sexta-feira, 10, por apresentar aumento em índices de contágio por Covid-19.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Diferentemente da capital e parte da Grande São Paulo, o interior enfrenta quadro mais severo da pandemia onde grande parte das cidades está na fase vermelha do Plano, isso quer dizer a região deve passar pelo maior nível de restrição em quarentena, com apenas serviços essenciais funcionando.

Fase amarela

Continua após a publicidade

Para a cidade de São Paulo, restaurantes bares e similares serão autorizados a partir de segunda-feira, 6, com 40% de ocupação do espaço, com uso de máscaras para todos e funcionamento restrito a 6 horas diárias, encerrando expediente às 17h. O mesmo será necessário para salões de cabeleireiro.

Eventos culturais com público sentado, como cinemas, teatros, entre outros, receberão também protocolo de saúde específico, com uso de máscaras, ocupação reduzida a 40% da capacidade. A previsão para o retorno das atividades é 27 de julho. O consumo de alimentos e bebidas está vetado nesses ambientes.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Com base nas análises do governo estadual, a previsão que parte dos serviços que incluem aglomerações voltem a funcionar — ainda que com restrições de ocupação e circulação — está estabelecida para o feriado de 12 de outubro.

Especialistas do governo ressaltaram que nenhuma dessas aberturas aplica-se a pessoas que integram o grupo de risco, como os idosos e portadores de doenças crônicas.