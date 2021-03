Doria antecipa para sexta vacinação de idosos de 72 a 74 anos

O estado de São Paulo antecipou para sexta-feira, 19, a vacinação contra Covid-19 de idosos com idade entre 72 e 74 anos. Inicialmente, a imunização deste grupo estava programada para segunda-feira, 22. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 15, pelo governador João Doria.

Embora não seja obrigatório, o governo de São Paulo incentiva a realização do pré-cadastro pelo portal Vacina Já. O registro agiliza em 90% o tempo de atendimento para vacinação e evita aglomerações. De acordo com Regiane de Paula, coordenadora de controle de doenças da Secretaria de Estado da Saúde, o atendimento demora cerca de 1 a 3 minutos para quem preencheu o formulário e aproximadamente 10 minutos para quem precisa fornecer essas informações presencialmente. O pré-cadastro pode ser feito por familiares da pessoa que participar dos público previsto na campanha.

Doria voltou a solicitar que as pessoas evitem aglomerações nos locais de vacinação. “Antecipamos em três dias o início da vacinação para pessoas com 72, 73 e 74 anos em todo o Estado de São Paulo e, como sempre, recomendamos que tenham calma e prudência. Evitem o acúmulo em filas, utilizando o aplicativo Vacina Já, garantindo a fluidez e sem desconforto para estas pessoas. Também evitem a concentração na sexta-feira pela manhã, pois os postos ficam abertos até as 17 horas”, disse o governador.

Atualmente, pessoas acima de 75 anos podem ser vacinadas. No dia 29 de março começa a imunização de pessoas de 70 e 71 ano.