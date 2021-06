Doria antecipa calendário de vacinação em São Paulo; confira as datas

Em coletiva realizada hoje, domingo, 13, às 13 horas, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou que antecipará em 30 dias o programa de imunização contra a Covid-19 no Estado de São Paulo.

A data final estabilizada pelo governo para que as pessoas com mais de 18 anos tenha recebido ao menos a primeira dose é 15 de setembro. Com isso, a faixa etária dos 40 aos 59 anos, que seria vacinada em julho, já receberá a primeira dose neste mês. Confira, a seguir, o novo calendário

Calendário

50 a 59 anos: 16 de junho a 22 de junho

43 a 49 anos: 23 de junho a 29 de junho

40 a 42 anos: 30 de junho a 14 de julho

35 a 39 anos: 15 de julho a 29 de julho

30 a 34 anos: 30 de julho a 15 de agosto

25 a 29 anos: 16 de agosto a 31 de agosto

18 da 24 anos: 1 de setembro a 15 de setembro

Ontem, sábado, o presidente Jair Bolsonaro atacou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em ato político após participar de uma ‘motosseata’ com apoiadores. Bolsonaro acusou o tucano de ser “ditador” por determinar medidas de restrição contra o avanço da Covid-19. “Eu desafio o governador a vir conversar com vocês. Desafio ele a participar de um evento como esse que eu participei com motociclistas…

afirmou o presidente ao atribuir a Doria o aumento do desemprego. “Ele tirou o direito de ir e vir. O governador que se diz democrata, mas é ditador”, completou Bolsonaro.