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Saúde

Dolutegravir: Brasil avança na fabricação de um dos remédios mais importantes contra o HIV

Processo de transferência de tecnologia é concluído na Fiocruz; instituição aguarda liberação da Anvisa

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 14h00
Frasco branco de remédio tombado, com muitas pílulas amarelas redondas espalhadas sobre um fundo rosa choque
Brasil avança na fabricação de um dos remédios mais importantes contra o HIV (Getty Images/Reprodução)
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O Brasil está mais perto de produzir um dos medicamentos mais importantes no tratamento do HIV. A farmacêutica GSK concluiu a transferência da tecnologia de fabricação do dolutegravir para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que deve começar a produzir o remédio por meio de seu instituto de medicamentos vinculado ao Ministério da Saúde, o Farmanguinhos.

Na prática, Farmanguinhos já incorporou as etapas necessárias para fabricar e avaliar o medicamento, incluindo a preparação da estrutura, a capacitação das equipes e a validação do processo produtivo. Três lotes de teste foram produzidos e analisados pelo instituto. O início da produção nacional agora depende da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A Fiocruz aguarda a conclusão da análise regulatória, que vai permitir desvincular o registro do medicamento produzido por Farmanguinhos do produto de referência da GSK. A avaliação é feita exclusivamente pela agência reguladora e ainda não há prazo para a conclusão. Depois dessa autorização, a instituição poderá iniciar o fornecimento do medicamento produzido no Brasil ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O dolutegravir é considerado um dos principais avanços no tratamento do HIV nas últimas décadas. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a recomendar o medicamento como uma das opções preferenciais para o tratamento inicial e de segunda linha da infecção.

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A indicação leva em conta a alta eficácia do remédio, a menor ocorrência de efeitos adversos e a maior capacidade de impedir o desenvolvimento de resistência do vírus.

No Brasil, mais de 770 mil pessoas vivendo com HIV utilizam o dolutegravir em diferentes combinações de tratamento, segundo a GSK.

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Produção brasileira será gradual

Durante o período de transferência de tecnologia, que começou em 2020, a GSK continuou responsável pela fabricação e pelo fornecimento do dolutegravir à rede pública. Segundo a empresa, mais de 739 milhões de comprimidos foram distribuídos ao SUS nesse intervalo.

Com a produção nacional, a expectativa é ampliar a autonomia tecnológica do país e fortalecer a segurança no abastecimento de um medicamento considerado estratégico para a saúde pública.

A fabricação, porém, não ocorrerá de forma imediata. A ampliação será gradual, acompanhando a aprovação da Anvisa, a consolidação do processo produtivo e a demanda definida pelo Ministério da Saúde.

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Além disso, a parceria entre Fiocruz e GSK também prevê uma segunda transferência de tecnologia para a produção da combinação de dolutegravir com lamivudina, outro medicamento utilizado no tratamento do HIV.

Segundo a GSK, a previsão é que essa etapa seja concluída em 2027, após o cumprimento das exigências regulatórias e operacionais. A farmacêutica acredita que o fato de o dolutegravir já estar incorporado à produção nacional deve facilitar o avanço dessa próxima fase.

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