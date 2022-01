Dois terços de efeitos colaterais não são causados pela vacina, diz estudo

Mais de dois terços dos efeitos colaterais que as pessoas experimentam após a aplicação de uma injeção contra a Covid-19 podem ser uma reação negativa ao placebo e não à própria vacina. É o que mostra um estudo da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, publicado na Jama Network Open, revista científica da American Medical Association.

Na pesquisa, os cientistas examinaram dados de vários ensaios clínicos de vacinas contra a Covid-19 e descobriram que o chamado “efeito nocebo” – nome que se dá à variante negativa do efeito placebo, ou seja, enquanto o efeito placebo induz a resposta desejada à medicação, o efeito nocebo provoca um efeito negativo – foi responsável por cerca de 76% de todas as reações adversas comuns após a primeira dose e quase 52% após a segunda dose.

Os resultados sugerem que uma proporção substancial de efeitos colaterais mais leves, como dores de cabeça, fadiga e dor no braço, não é produzida pelos componentes da vacina, mas sim por outros fatores que podem gerar a resposta nocebo, incluindo ansiedade, expectativa e atribuir erroneamente várias doenças ao fato de ter recebido o imunizante.

Assim, os pesquisadores argumentam que uma melhor informação sobre as respostas do nocebo pode melhorar a aceitação da vacina, reduzindo as preocupações dos hesitantes. “Dizer aos pacientes que a injeção que estão tomando tem efeitos colaterais semelhantes aos tratamentos com placebo para a doença em ensaios controlados randomizados reduz a ansiedade e faz com que não coloquem o receio na frente”, disse Ted Kaptchuk, professor de pesquisa de saúde e medicina social na escola de medicina de Harvard e autor sênior do estudo. “Mas precisamos de mais pesquisas”, completa ele, que juntamente com Julia Haas, do Beth Israel Deaconess Medical Center, em Boston, analisaram os eventos adversos relatados durante doze ensaios clínicos de vacinas contra a Covid-19.

O estudo, no entanto, não analisou os efeitos colaterais graves e raros, como coágulos sanguíneos ou inflamação do coração. No artigo publicado, os pesquisadores relatam que após a primeira injeção, mais de 35% dos grupos de placebo experimentaram os chamados efeitos colaterais “sistêmicos”, como dor de cabeça e fadiga, e 16% relataram reações localizadas como dor no braço ou vermelhidão e inchaço no local da aplicação.

Como esperado, aqueles que receberam a primeira dose da vacina eram mais propensos a ter efeitos colaterais. Cerca de 46% relataram sintomas sistêmicos e dois terços sentiram dor no braço ou outros sintomas localizados. Após a segunda injeção, descobriram que a taxa de dores de cabeça ou outros sintomas sistêmicos era quase duas vezes maior no grupo da vacina em comparação ao grupo placebo, com 61% e 32%, respectivamente. A diferença foi ainda maior para as dores locais, chegando a 73% entre os que tomaram a vacina e 12% no grupo placebo.

No geral, os pesquisadores calculam que cerca de dois terços dos efeitos colaterais comuns relatados nos testes de vacinas contra o coronavírus são causados ​​pelo efeito nocebo, em particular dores de cabeça e fadiga, que as bulas dos imunizantes já listam como reações adversas comuns após a injeção.

Embora as evidências sugiram que as informações sobre os efeitos colaterais possam fazer com que as pessoas atribuam erroneamente doenças comuns, Kaptchuk as defendem. “A honestidade é o caminho a seguir”, afirmou o cientista.